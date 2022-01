Presenten 800 al·legacions veïnals contra la macroplanta solar d’Aielo de Malferit

La macroplanta solar projectada en el paratge de Cairent, a Aielo de Malferit, fa temps que desperta recels entre els residents de la localitat de la Vall d’Albaida i d’altres municipis confrontants, com Montesa. El rebuig frontal dels veïns i les entitats socials s’ha transformat en la presentació d’un total de 800 al·legacions contra una iniciativa que, amb 49,9 megawatts, frega el límit de 50 MW que marca l’obligada tutela de l’Estat.

Per això, l’aprovació d’aquesta macroplanta es troba ara sobre la taula dels tècnics de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La fase d’exposició pública del projecte va finalitzar dimecres passat. En total, han sigut presentades 600 al·legacions des d’Aielo i 200 des de Montesa contra la macroplanta. Així, les queixes, avalades per l’Associació per a la Defensa del Territori i Medi Ambient d’Aielo de Malferit —nascuda de la plataforma Salvem Cairent—, se centren en dotze apartats relacionats amb diversos aspectes tècnics. Alguns exemples de les seues argumentacions són la incompatibilitat urbanística de l’actuació, la invalidesa del seu informe de compatibilitat i la fragmentació del projecte i la seua nul·litat de ple dret.

També al·leguen l’incompliment de criteris per a la implantació d’aquestes centrals, “ja que, segons el projecte, s’ocupa sòl no urbanitzable protegit o afectat per figures de protecció mediambiental, d’elevat valor natural, forestal i paisatgístic, cursos d’aigua i zones inundables de valor agrícola, arqueològic, històric i ecològic”.

Els responsables de l’agrupació van exposar ahir que es tracta d’una actuació sobre uns terrenys forestals que van ser afectats per incendis en 1993 i 1994, “per la qual cosa no poden classificar-se o reclassificar-se com a sòl urbà o urbanitzable fins transcorreguts 30 anys”.

El pi de Cairent

Al seu torn, l’associació Montesa Territori Viu va remarcar que la firma responsable de la macroplanta solar projecta la seua construcció en el paratge de Cairent d’Aielo de Malferit: “Un espai cultural i sentimental, amb gran significació històrica i de referència per als habitants d’Aielo i els municipis pròxims. Compta amb un arbre singular, el pi de Cairent, protegit en els plans municipals. Parlem d’un espai emblemàtic que compta amb un pla especial de protecció aprovat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat”. “La construcció de la planta suposaria la transformació total del lloc i el paisatge quedaria assolat”, van dir.

Sobre la línia de subministrament elèctric, van assenyalar que la pretenem connectar a una subestació nova que es construiria al costat de la que ja hi ha a Montesa, “mitjançant un sistema que pertany a un fragment d’un altre macroprojecte de la mateixa empresa —la primera part del projecte d’Almansa a Montesa— que no està aprovat ni té garanties d’aprovació i que el mes de maig passat va derivar en un contundent rebuig social, per les més de 3.000 al·legacions presentades per afectats, particulars, associacions i entitats”.