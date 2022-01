Puig confia a retindre Ford a Almussafes després de l’acord al qual han arribat els sindicats a Colònia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha mostrat optimista sobre les opcions que té Ford Almussafes de rebre noves adjudicacions de la multinacional que asseguren la viabilitat de la planta. Després de l’acord al qual van arribar, a última hora de dijous, representants sindicals valencians amb la direcció europea sobre el pla d’ajust i les ajudes públiques a Ford, Puig ha destacat que “confia” en les possibilitats que la firma trie la proposta d’Almussafes per davant de la de Saarlouis, competidora directa en aquest procés.

El líder del Consell ha destacat la pau social de la fàbrica valenciana i el diàleg dels seus representants amb les administracions autonòmiques. Així, ha destacat que “un actiu fonamental de l’oferta perquè Ford es mantinga i avance a la Comunitat Valenciana ha sigut el diàleg social que empresa i sindicats han tingut durant anys”.

UGT, a Colònia

Tal com ha contat aquest diari, Puig ha confirmat que els membres d’UGT desplaçats a Colònia van portar a les oficines centrals de Ford UE un pla de suport públic consensuat amb la Generalitat i el Ministeri. El president no ha volgut, però, concretar res sobre aquest tema: “L’acord amb la Generalitat és confidencial perquè hi ha competidors”, ha dit en referència a la fàbrica de Saarlouis i al land de Saarland.

En aquest sentit, ha defensat l’“aval” que suposa, en aquest procés negociador amb Ford, “el suport que la Generalitat ha donat als processos innovadors de Ford. Ha sigut un comportament permanent que hem reflectit en la proposta”, ha afegit.

Puig ha tornat a insistir que Almussafes és “la planta més competitiva de Ford a la UE” i que “confia” en les seues possibilitats, però ha advertit que “queden mesos molt difícils” en els quals cal “respectar” i ser “acurats” amb les decisions de Detroit.