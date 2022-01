El TSJ autoritza prorrogar l’ús obligatori del passaport covid

Llum verda. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autoritzat l’ampliació de l’ús obligatori del passaport covid sol·licitada per la Generalitat Valenciana per a accedir a tots els establiments i espais on ja es requeria, com ara bars i locals d’oci nocturn. La mesura, aprovada ahir per la Interdepartamental, estarà vigent fins al 28 de febrer i suposa prorrogar l’obligatorietat de l’ús d’aquest certificat per a accedir a l’interior de tota l’hostaleria.

El Tribunal considera que la pròrroga de l’exigència del certificat està justificada per l’evolució de la pandèmia, concretament per l’expansió de la variant òmicron i l’increment accelerat de la transmissió comunitària no controlada i sostinguda del virus SARS-CoV-2, que “excedeix la capacitat del sistema sanitari”. És un nou aval de la justícia a la decisió de la Generalitat Valenciana, després que ja donara via lliure, al desembre, perquè entrara en vigor el dia 4 del mes passat per a accedir a locals de restauració i d’oci amb aforaments de més de 50 persones, visites a hospitals i residències i celebracions de més de 500 persones on no sempre es pot portar mascareta.

El simple fet d’implantar-lo va provocar llargues cues en els punts de vacunació mòbils, on es van inocular milers de primeres dosis a persones que fins aleshores no s’havien posat cap de les vacunes autoritzades per Sanitat. No obstant això, davant de l’evolució de la pandèmia per la irrupció d’òmicron i l’escalada de contagis, des del 24 de desembre es va ampliar a tots els locals d’hostaleria, amb independència del seu aforament; als gimnasos i a tots els llocs públics on es puga menjar o beure, com ara cinemes, circs o seus festeres.

Les disposicions es troben contingudes en la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal del passat 26 de gener i entraran en vigor a les 0.00 hores de l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

“Es tracta d’una mesura susceptible d’aconseguir l’objectiu concret —assenyala la sala en la interlocutòria—, amb la qual cosa es compleix el judici d’idoneïtat”. Igualment, compleix el judici de necessitat, perquè resulta “indispensable si es vol obtindre l’objectiu de reduir o —almenys— minimitzar l’increment de la transmissió”, afig.

Resulta indispensable si es vol obtindre l’objectiu de reduir o —almenys— minimitzar l’increment de la transmissió

El passaport covid suposa una limitació tènue dels drets fonamentals

De la mateixa manera, tal com ha establit ja el Tribunal Suprem, els magistrats entenen que l’obligació de presentar aquest document és una limitació “tènue” dels drets fonamentals, que està justificada si es confronta amb la “potent presència” d’altres drets fonamentals com el dret a la vida, a la integritat física i a la protecció de la salut.

La mesura, segons la sala, també és proporcionada i “té un bon encaix de les dues peces més importants (salut i economia, per aquest ordre) d’aquest insòlit trencaclosques que representa la pandèmia actual”.

En definitiva, l’alt tribunal valencià conclou que són mesures “equilibrades”, ja que se’n deriven “més beneficis per a l’interés general —contenció de la pandèmia— que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte”.

La interlocutòria de la Secció Quarta del TSJCV inclou un aclariment per a precisar que, d’acord amb la redacció de la resolució administrativa, l’exigència del passaport covid no afecta l’exterior dels establiments d’hostaleria i de restauració, on se situen les terrasses de bars i restaurants.