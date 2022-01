El 62 % dels xiquets de la C. Valenciana ja té la primera dosi de la vacuna

Un total de 219.666 xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana han rebut ja la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus, la qual cosa suposa el 62,4 % de la població diana, els menuts entre els 5 i els 11 anys.

Així ho ha assenyalat, aquest divendres, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que ha anunciat que dimarts que ve mantindrà una reunió amb l’equip tècnic de vacunació per a analitzar la situació de la població infantil que no ha pogut rebre la vacuna quan es va inocular en els seus col·legis per estar confinats o per un altre motiu.

Així mateix, Barceló ha explicat que també mantindran una reunió amb el conseller d’Educació, Vicent Marzà, després de la qual s’informarà on es durà a terme, i amb quina planificació, la vacunació pediàtrica contra la covid-19 d’aquests xiquets i xiquetes.