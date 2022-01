A la Copa del Rei com a caps de sèrie

El València Basket necessitava guanyar per a ser cap de sèrie i, encara que es va patir fins al final, dos tirs lliures de Dubljevic van permetre aconseguir l’objectiu (78-80) en un partit en el qual el rival també va celebrar la seua classificació per a la Copa, ja que li valia perdre de no més de 8 punts per a entrar en el sorteig d’aquest dilluns i deixar el Baskonia fora de la Copa.

Amb Labeyrie de ‘3’ en absència de Josep Puerto i Claver, i amb Dimitrijevic com a titular després de descansar en l’últim partit, el València Basket va començar prenent el comandament amb dues encistellades del macedoni i l’encert de Prepelic i Pradilla (5-8). Però si en altres ocasions el triple ha sigut la millor arma dels taronja, en aquesta ocasió va ser el malson en el primer quart, ja que un de Marcelinho Huertas va empatar el partit i tres més consecutius de Fitipaldo i Doornekamp van obligar Peñarroya a parar el partit amb un 17-10 en el marcador. A falta d’encert en el tir exterior, va emergir la figura de Jasiel Rivero, que va permetre reduir la diferència a només dos punts després dels primers deu minuts (21-19). Shermadini, desaparegut en el primer quart, anotava en la tornada a la pista i Huertas i Todorovic retornaven el +6 per als locals (27-21). Però aquest València Basket no perd els nervis i, si no li ixen les coses amb el pla A, sempre en troba un altre per a agarrar-se al partit, que aquesta vegada va arribar amb el joc interior de Jasiel, Tobey i Dubljevic, amb una superioritat clara en la zona i protagonistes d’un parcial de 4-14 abans del descans que va permetre que els taronja se n’anaren als vestuaris amb sis punts d’avantatge (38-44). Jasiel liderava l’estadística anotadora amb 14 punts, però fins a deu jugadors taronja havien sumat ja en els vint primers minuts, fruit del millor joc coral i d’una rotació més ampla. Però va caldre patir de nou després del descans, amb un parcial d’11-2 per als locals i un Doornekamp que castigava el seu exequip, una vegada i una altra, des de la línia de 6,75. Una sagnia que va frenar Prepelic amb dos triples, que no van permetre afrontar l’últim quart amb avantatge després d’un altre triple de Salin sobre la botzina (64-62). Encara que al Tenerife li valia perdre de no més de huit punts, va lluitar per la victòria fins al final i, de fet, Marcelinho va tindre el triple en els últims segons, però la pilota no va entrar i els de Peñarroya van acabar guanyant per a ser caps de sèrie en el sorteig de hui.