EU veu en perill el pacte d’esquerres a Sagunt

Esquerra Unida ha exigit al PSOE a Sagunt que aclarisca el seu recent “pacte” amb Ciutadans per a aconseguir aprovar, hui mateix, el relleu del gerent de l’empresa pública municipal, una cosa que la formació veu “incompatible amb un govern d’esquerres a la nostra ciutat”, com adverteix el soci del govern tripartit format per PSPV, Compromís i EU.

“Després del que s’ha publicat en la premsa aquests últims dies, l’alcalde de Sagunt haurà d’explicar en quins termes ha arribat el PSOE a un acord amb Ciutadans, al marge de l’equip de govern”, afirmen.

“Si es confirma aquesta negociació unilateral, s’està posant en risc la governabilitat municipal. El PSOE i Compromís hauran de decidir si volen aprovar uns pressupostos de progrés amb EUPV o fer un gir radical a la dreta juntament amb Ciutadans. Esperem que l’alcalde cuide la majoria d’esquerres dins del govern municipal, que és incompatible amb la presència de Ciutadans”, avisen en un comunicat.

Des d’Esquerra Unida recorden “que el que ens uneix al govern és exclusivament el pacte de govern, el programa pactat entre les tres formacions polítiques i nítidament d’esquerres. Tota la resta és estar fora de l’acord programàtic i, per tant, incomplir-lo”.

Per això, assenyalen: “El PSOE haurà d’explicar què pretén que siga Ciutadans, si vol seguir amb un equip de govern d’esquerres o si, per contra, vol donar un gir a la dreta i permetre que Ciutadans, amb un regidor que frega l’extrema dreta, ‘es fique fins a la cuina’ en les decisions del Govern. Aquest últim cas serà incompatible amb la nostra presència en l’equip de govern, una línia roja que no creuarem en cap concepte. És clar que la desintegració del partit taronja es produeix mentre intenta torpedejar els governs d’esquerra a tots els nivells i és preocupant que el PSOE es deixe seduir per ells amb l’objectiu de rascar un grapat de vots de la dreta”.

Des d’EU afirmen haver exigit la convocatòria urgent de la Comissió del Pacte de Govern “per a abordar, entre les tres forces polítiques, la gravetat d’aquest assumpte. No és la primera vegada que PSOE i Compromís giren a la dreta, ja va ocórrer amb la privatització de l’aigua a la nostra ciutat. En aquest camí no trobaran Esquerra Unida i continuarem defensant, com sempre, la gestió pública dels serveis i un programa de govern d’esquerres”, indiquen.

Des d’EUPV consideren que “no s’ha justificat d’una manera objectiva quin és el motiu de voler destituir un director general pràcticament a un any d’acabar la legislatura. El canvi que ara torna a plantejar-se no respon a l’interés general, sinó a interessos partidistes que PSOE, Compromís i Ciutadans hauran d’explicar. Una maniobra poc transparent i incompatible amb l’esperit de servei públic de la nostra empresa pública”.

“S’ha parlat de consens i participació, però res més lluny de la realitat, es tracta d’un assumpte pasterejat entre PSOE, Compromís i Ciutadans que ja està decidit. S’està fent un dany greu a l’empresa pública municipal aprovant qüestions tan importants amb el suport de tres grups municipals i el rebuig de quatre. Això no és consens, és imposició”, afirmen.