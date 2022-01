Ford Almussafes encara cinc mesos d’angoixa fins al veredicte de Detroit

El compte arrere de la primera bomba s’ha desactivat, però el temporitzador de la més important per a la planta de Ford a Almussafes continua en marxa. Una delegació del comité d’empresa valencià va signar aquest dijous, in extremis, un preacord sobre el pla d’ajust que ofereix la plantilla i de les ajudes que posen sobre la taula les diverses administracions a canvi que la multinacional seleccione València per a fabricar els dos models elèctrics que té pendents d’assignar als seus centres de producció europeus. Rubricar aquest pacte era vital, però és només el primer pas d’una carrera en la qual competeix directament amb Saarlouis i a la qual encara li queden cinc mesos per a dirimir-se.

Després d’una subhasta inversa per a veure qui ofereix més sacrificis a l’empresa, la fàbrica alemanya ha presentat també la seua proposta a Ford Europa, que ara remetrà tots dos documents a la central de Detroit, que serà la que dicte sentència cap a finals de juny. La vencedora s’assegurarà càrrega de treball per a uns 15 anys, però la perdedora estarà en risc seriós de ser desmantellada a partir de 2025, la qual cosa anticipa 150 dies d’incertesa i agonia entre totes dues plantilles.

Ford ja va iniciar una reestructuració de la seua divisió europea anys abans de l’esclat de la pandèmia. Va tancar dues plantes al Regne Unit i Bèlgica i va reduir la plantilla en uns 12.000 empleats. Almussafes va eixir més o menys airosa d’aquell redisseny, però la crisi sanitària ha fet que la firma estatunidenca reactive i accelere aquesta estratègia de replegament, que ara sí que està colpejant la fàbrica valenciana de ple.

A principis de 2021, la direcció espanyola va anunciar un ERO d’extinció per a 630 treballadors que va atribuir a una “caiguda estructural de la demanda”. Ford admetia així que els volums previs a la gran recessió ja no tornarien. De fet, ha passat de fabricar més de mig milió de cotxes a l’any a 167.000 en poc més d’una dècada, la qual cosa ja ha sentenciat el torn de nit, del qual Ford va prescindir durant quasi els dos últims exercicis per a reduir la producció per la covid, primer, i la crisi dels xips, després, però que ha eliminat de manera permanent en 2022.

Mentre es resol la batalla per l’electrificació, el pitjor podria estar per vindre. Si els últims anys han sigut els de menys producció històrica, el pròxim trienni es presenta encara més complicat per a Almussafes, que perdrà quatre dels cinc models que ara fabrica en aquest termini. Així, fins i tot guanyant aquests nous contractes elèctrics, el desert que s’obri d’ací a 2025 preocupa els sindicats.

Per això, el comité d’empresa ha posat el focus, durant aquesta negociació de retallades, a oferir mesures de “flexibilitat” a la multinacional de cara a aquest període. A més de la proposta de congelació salarial que UGT va portar a Colònia per a evitar retallades en els sous, el sindicat ha apostat per explorar aspectes com la borsa d’hores, que permeta a l’empresa moure jornades de producció sense pagar extres. “L’objectiu és transmetre als EUA la confiança que a València cap client es quedarà amb el seu cotxe sense fer”, explicava el portaveu del comité d’empresa, José Luis Parra.

I és que la incertesa no està només en la plantilla. Múltiples fonts d’Almussafes admeten que fins i tot en la direcció de Detroit hi ha dubtes sobre quants cotxes necessitaran fabricar en el renovat escenari que configuraran les noves formes de mobilitat, i d’ací aquesta pressió per aconseguir rebaixar el cost de modificar les jornades de treball sobre la marxa.

Més enllà dels sacrificis que assumisquen els treballadors, Detroit baremarà altres aspectes vitals en els costos operatius de Ford. Així, aspectes com la possible entrada de la multinacional en un PERTE del sector, la proximitat d’alguna de les gigafactories que s’estudia implantar al país o les ajudes directes del Consell i el Govern també semblen que seran crucials.