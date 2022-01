L’economia valenciana va créixer un 6,4 % en 2021 per la puixança del turisme

L’economia valenciana va créixer un 6,4 % en 2021 i és la quarta autonomia del país que més ràpidament es recupera de l’impacte de la pandèmia, segons l’informe publicat aquest dilluns per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre l’estimació dels PIB regionals del quart trimestre. El document preveu que Espanya tanque 2021 amb un increment del PIB del 5,2 %, molt pròxim a la xifra que va aportar l’INE després de la seua revisió a la baixa sobre l’evolució del producte interior brut nacional. Això suposa un ritme de reactivació un 1,2 % per davall del de la C. Valenciana, que només té Balears, Canàries i Catalunya per davant.

La classificació de l’AIReF mostra una correlació directa entre turisme i recuperació econòmica. Així, les autonomies que lideren la taula són eminentment dependents d’aquest sector, que, malgrat estar encara danyat pels efectes de la pandèmia, ha registrat una millora evident en 2021. Balears és l’autonomia a la qual l’AIReF atribueix un creixement més fort del PIB (11,8 %), seguida de Canàries (8,8 %) i de Catalunya (6,5 %). Aquestes tres i la valenciana (6,4 %) són les úniques per damunt de la mitjana nacional del 5,2 %. Les taxes intertrimestrals repliquen la mateixa evolució. L’AIReF preveu que la C. Valenciana tanque el quart trimestre amb una pujada del 2,2 % del PIB, dues dècimes per damunt de la taxa estatal. Així mateix, Balears torna a liderar aquest apartat al costat de Canàries (3,7 % en tots dos casos), seguida de Catalunya (2,4 %). Amb tot, l’organisme adverteix que “des de la irrupció del coronavirus, les estimacions (...) estan registrant revisions d’una magnitud més forta que de costum”, cosa que pot provocar “més incertesa” en les projeccions.