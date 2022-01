Urbanisme posa en marxa una campanya per a posar fi a taps en carrers i avingudes

Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització per a eliminar el tap urbanístic del número 113 de l’avinguda Ausiàs March, en l’encreuament amb el carrer Alabau i Arce. Aquestes obres suposaran la reurbanització del solar d’aquesta avinguda, la demolició dels murs que l’envolten i la prolongació de la calçada d’Ausiàs March fins a l’encreuament, amb la corresponent creació de vorera perimetral i guals per als vianants. A més, es preveu la plantació d’arbratge i la instal·lació d’un enllumenat nou.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha destacat que, amb aquest projecte de reurbanització, “es recupera espai públic per als veïns i veïnes i es posa fi a un focus de degradació urbana”.

La previsió és que aquesta actuació tinga una duració aproximada de tres mesos. No es planteja cap tall de trànsit i s’habilitarà un pas per a vianants per l’avinguda d’Ausiàs March, annexa a les obres. En tot moment s’asseguraran recorreguts per als vianants.

Solució al forat d’Orriols

Un altre dels taps històrics de la ciutat que està prop de resoldre’s és el conegut com el “forat de la vergonya”, a Orriols, al carrer d’Agustín Lara, com recriminava aquesta setmana el Grup Municipal de Ciutadans. Segons Gómez, està pendent de resoldre’s una al·legació presentada per un propietari, per la qual cosa espera que en les pròximes setmanes puga aprovar-se ja definitivament.

Un altre dels taps sobre els quals s’ha actuat és el del PAI Camí Fons del Grau i estan en marxa els de José Grollo a Benicalap i Montesa a Creu Coberta.