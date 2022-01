El vacunòdrom de la Ciutat de les Arts posarà 198.000 terceres dosis fins a Falles

El vacunòdrom de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha tornat a reobrir hui les seues portes al Museu Príncep Felip amb l’objectiu d’accelerar tot el possible la inoculació de les terceres dosis contra la covid-19. L’objectiu és cobrir la immunització de reforç de 198.000 persones d’entre 18 i 50 anys de València capital en qüestió de mes i mig, d’ací a Falles, a un ritme elevat: “entre 7.000 i 8.000 punxades al dia”, segons ha explicat aquest matí Francisco Dolz, el gerent del Departament de Salut del Doctor Peset, que, igual que l’any passat, ha sigut el triat per a organitzar la campanya de vacunació en aquest edifici emblemàtic de Santiago Calatrava.

“Es busca descongestionar els centres de salut i accelerar la vacunació, perquè la tercera dosi talla l’òmicron de manera radical”, ha afegit Dolz. A Alacant s’ha reobert el vacunòdrom a l’hospital de campanya al costat del General.

Dolz ha destacat que, en aquesta segona vida del vacunòdrom, només es posaran terceres dosis i només hi poden anar a immunitzar-se les persones que hagen rebut un SMS explícitament per a això. El perquè cal buscar-lo en les característiques de la dosi de reforç: s’inocularà Moderna i, tal com han establit els experts, d’aquesta vacuna es posa la meitat de dosi en la punxada de reforç, per la qual cosa no és possible “posar primeres o segones dosis ací”.

Col·laboració de l’Exèrcit

Igual que durant la primavera i l’estiu de 2021, 112 treballadors diaris estaran al càrrec del registre i de les punxades, distribuïdes en 20 llocs de vacunació, els mateixos que l’any passat. El personal procedeix tant de l’Àrea del Doctor Peset, com del Clínic, La Fe i l’Àrea de l’Hospital General. Al costat d’aquests professionals sanitaris, sis integrants de l’Exèrcit estan col·laborant en les tasques d’immunització en aquest vacunòdrom: quatre de la UME i dos professionals sanitaris de l’Exèrcit de Terra.

Aquest matí poc havia canviat en la dinàmica de treball del vacunòdrom de Les Arts malgrat els quatre mesos que han passat: fila única, identificació en l’entrada, registre, punxada i eixida. Poc havia canviat, però una de les coses principals, sí: la ubicació. Els professionals sanitaris ja no es troben en la nau del Museu Príncep Felip que ocupaven l’any passat, sinó en una sala situada en la façana est, mirant a l’Oceanogràfic, de dimensions més reduïdes. El que no hi haja necessitat d’esperar 15 minuts després de la punxada és un dels motius d’aquest canvi; l’altre, la pròxima obertura de l’Exposició del Ninot, que hui començava a agafar forma.