La C. Valenciana registra 13.626 positius i 36 morts en les últimes 24 hores

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 13.626 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de divendres passat. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 1.133.061 persones. Els nous casos per províncies són 1.544 a Castelló (141.099 en total), 5.017 a Alacant (403.337) i 7.064 a València (588.621), i 1 sense assignar, per la qual cosa la xifra total de casos no assignats ascendeix a 4.

El nombre d'altes supera per segon dia consecutiu el nombre de nous casos. Així, s'han registrat 24.133 altes a pacients amb coronavirus, 10.507 més que nous casos. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 942.944 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 113.595 a Castelló, 339.580 a Alacant i 489.710 a València. El total d'altes no assignades ascendeix a 59. Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.811 persones ingressades, 182 en UCI: 258 a la província de Castelló, 20 en UCI; 607 a la província d'Alacant, 67 en UCI, i 946 a la província de València, 95 en UCI. S'han notificat 36 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Es tracta d'11 dones, d'entre 50 i 97 anys, i 25 homes, d'entre 50 i 98 anys. Totes les defuncions són de l'última setmana. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.564: 983 a la província de Castelló, 3.295 a la d'Alacant i 4.286 a la de València. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 192.994 casos actius, la qual cosa suposa un 16,86 % del total de positius.