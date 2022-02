Castelló tanca el carrer principal

L’Ajuntament de Castelló va tancar ahir l’accés dels vehicles des de la plaça de l’Església fins al carrer Sant Roc per a construir una calçada de plataforma única per a “millorar la conciliació entre els vehicles i els vianants”. El veïnat que tinga cotxeres no hi podrà accedir ni traure el vehicle durant els tres mesos que duraran les obres. L’Ajuntament demana disculpes al veïnat afectat. L’objectiu de l’obra és condicionar una via més còmoda per als vianants. La plataforma única permet que els vehicles de motor circulen a menys velocitat perquè es dona preferència als vianants.