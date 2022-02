Clam des de Sagunt per a protegir les muntanyes del litoral

Prop d’un centenar de persones va respondre a la crida d’Acció Ecologista Agró i la Colla Verda, el grup de voluntariat ambiental de l’Ajuntament de Sagunt, per a reivindicar la protecció del conjunt paisatgístic que conformen les muntanyes del litoral entre els rius Palància i Belcaire.

Va ser amb motiu de la celebració del Dia de l’Arbre, quan la protesta, a la qual no van faltar l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la diputada nacional per Unides Podem, Roser Maestro, o el president d’Agró, Jorge Mateos, es va enfocar especialment contra la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana, a la qual acusen de bloquejar aquest procediment des de fa anys.

Des d’Agró expliquen que la sol·licitud es va presentar en 2018 i, a més del suport de tots els consistoris afectats, compta amb una extensa justificació dels motius ecològics, paisatgístics i socials per a la protecció d’aquest “entorn únic”. Des del col·lectiu ecologista s’ha sol·licitat una reunió amb la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, per a “demanar-li explicacions. En l’actual context de canvi climàtic i mentre es tramiten megaprojectes com Parc Sagunt II, l’AVE o l’ampliació del bypass i dels ports tant de València com de Sagunt, que empitjoraran la qualitat de vida dels ciutadans, la declaració d’espai natural protegit segueix guardada en el calaix”.

Mosaic d’ecosistemes

Agró insisteix que resulta “imprescindible” la restitució i conservació dels valors ambientals i culturals d’un territori que “constitueix un excepcional mosaic d’ecosistemes i paisatges, a més d’actuar com a corredor ecològic entre els parcs naturals de les serres Espadà i Calderona, els rius Palància i Belcaire, així com les marjals d’Almenara/Almardà i els Moros”.

L’acte va tindre lloc en el paratge de les Escales i forma part del programa d’activitats del col·lectiu de voluntariat de la Colla Verda, impulsat conjuntament per l’associació ecologista i l’Ajuntament. A més de donar a conéixer aquest espai natural i les pressions a les quals es veu sotmés, la jornada va servir per a posar “el nostre granet d’arena” en la seua conservació, amb una plantació simbòlica d’espècies de flora autòctona, com per exemple uns arboços.