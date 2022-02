L'ajuntament avança el muntatge de la gàbia de la "mascletà" per a les Falles 2022

L'Ajuntament de València ha deixat clar que té previst celebrar les "mascletaes" a la plaça municipal: ha començat la instal·lació de la gàbia protectora.

Les tanques arriben, a més, bastant més prompte que en altres ocasions perquè, normalment, s'instal·la passada una setmana de febrer.

Les disparades estan pendents encara d'aprovació per part de Sanitat. La Junta Central Fallera i la Mesa de Seguiment apel·laran, en aquesta reunió, al fet que hi ha altres espectacles amb públic en exteriors, com els partits de futbol i que tenen l'opció d'aplicar restriccions d'aforament, encara que la Policia Local presenta objeccions sobre aquest tema.

Més encara, aquest dijous és la Gala de la Pirotècnia, en la qual s'assignaran les disparades a la plaça -encara que, en qualsevol cas, s'aplicarà la condició de "programa provisional" i "pendent d'aprovació per Sanitat"-.

En cas d'aprovar-se, serà la primera vegada que les disparades se celebren a la nova plaça per als vianants, amb la seua nova superfície.

Aquest muntatge es complementa amb una revisió de les cornises, que es du a terme amb grans grues, per a comprovar que no hi ha cap reble inestable que poguera caure a causa de la trepidació de la plaça quan es dispara.

La "gàbia" va ser un dels últims vestigis (juntament amb la il·luminació a Russafa) que va quedar a la ciutat quan aquesta es va paralitzar per la pandèmia la primavera de 2020. Es va considerar que, amb la ciutadania confinada, no hi havia una gran urgència a retirar-la, cosa que es va produir a mitjan abril.