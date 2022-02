Òmicron suposa quasi el 85 % dels casos a la Comunitat Valenciana

El 84,5 % de tots els contagis que s’estan registrant ara mateix a la Comunitat Valenciana són per òmicron, segons l’últim informe del Ministeri de Sanitat sobre l’actualització de la situació epidemiològica de les variants de SARS-CoV-2 a Espanya, amb dades corresponents a la setmana tres de l’any, compresa entre el 17 i el 23 de gener. La nova variant de la covid-19 descoberta a Sud-àfrica va superar delta en menys d’un mes i tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana “s’ha convertit en la variant dominant després del ràpid creixement observat en els sistemes de vigilància basats en seqüenciació i PCR específica de mostres aleatòries”.

La setmana anterior, aquest percentatge era inferior, ja que la seua presència era del 79,6 % dels casos després dels mostrejos aleatoris mitjançant PCR específica. S’havia reduït la seua detecció en uns pocs punts respecte a la primera setmana de 2022 (del 3 al 9 de gener de 2022), quan la nova variant estava darrere del 81,3 % de casos a la C. Valenciana. La setmana prèvia, del 27 de desembre al 2 de gener, la nova variant suposava el 61,4 % de positius, per la qual cosa, en set dies, la seua presència va pujar deu punts percentuals.

A Espanya, els mostrejos aleatoris mitjançant PCR específica han detectat òmicron en l’esmentada tercera setmana de 2022, amb dades de tretze comunitats autònomes, percentatges entre el 84,5 % i el 99,3 %. La Comunitat Valenciana és l’única que està per davall del 90 % dels casos, amb aquest 84,5 %, enfront del 99,3 % que correspon a Madrid.

A principis del desembre passat (del 6 al 12 de desembre), només suposava un 3,7 % de mostres sospitoses en els laboratoris dels hospitals (mitjançant un procés de cribratge que detecta de manera ràpida la variant òmicron en les PCR). Després, el percentatge va pujar al 23 % en la setmana 50 (del 13 al 19 de desembre) i a més del 36 % en la 51.

Es compleix, així, el pronòstic del Ministeri de Sanitat: la nova variant descoberta a Sud-àfrica estava creixent exponencialment i era qüestió de molt poc de temps que desplaçara la delta per complet, atés que creixia un 1.000 % cada setmana. Els experts ja havien advertit també que això passaria, tal com ha succeït al Regne Unit o Dinamarca.

El nou llinatge silenciós BA.2

Després de ser dominant i desplaçar delta majoritàriament, diversos països han constatat un augment recent en la freqüència del llinatge BA.2, o la denominada variant òmicron silenciosa. “Encara que és prompte per a establir les característiques fenotípiques d’aquest llinatge, un estudi preliminar a Dinamarca no ha trobat diferències en el risc d’hospitalització entre BA.1 i BA.2. Els primers estudis d’efectivitat vacunal al Regne Unit tampoc han trobat diferències entre tots dos llinatges”, afirma el document ministerial. A Espanya, en data de 31/01/2022, s’han registrat tres casos confirmats de BA.2 en el Sistema de Vigilància a Espanya (SiViEs). De moment, cap a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que va manifestar la setmana passada la consellera Ana Barceló.

La variant òmicron va posar en alerta a tota la comunitat científica després que Sud-àfrica la detectara, ja que presenta fins a 30 mutacions en l’espícula S, la proteïna que facilita la “connexió” amb les cèl·lules humanes per a infectar-les. Es tracta d’una acumulació de mutacions “sense precedents”, ja que, fins ara, aquests canvis del virus per a adaptar-se al medi (i ser més transmissible o escapar de les vacunes) s’havien vist per separat però no les 30 mutacions alhora.