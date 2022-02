La polèmica amb l'elecció de la guanyadora del Benidorm Fest arriba fins al Congrés

Eurovisió mai abans havia tingut tanta transcendència. El fenomen del Benidorm Fest ha sigut seguit i comentat per gran part de la societat i s'ha colat en l'agenda política. Si quan van finalitzar les votacions i van triar Chanel com a guanyadora i, per tant, per a anar a Eurovisió, les xarxes socials es van inundar d'eurofans i no eurofans decebuts amb el resultat, una cosa similar va ocórrer ahir al Congrés.

La polèmica pel sistema d'elecció del representant d'Espanya en el festival d'Eurovisió va aterrar a la Cambra Baixa amb les preguntes d'Unidas Podemos, a través de Galícia en Comú. Per la seua banda, CCOO ha exigit a RTVE deixar sense efecte l'elecció de Chanel com a representant, ja que el vot del públic va posar per davant les gallegues Tanxugueiras. Unidas Podemos defensa que «és el deure d'un organisme públic atendre les queixes de la població que no se sent representada per aquesta decisió», i afigen que «el vot popular ha de comptar de veritat». CCOO sosté en un comunicat que «urgeix aclarir les irregularitats» en el sistema de votació, ja que el 50 % del poder de decisió va recaure en els cinc membres del jurat. L'altra meitat de la puntuació es repartia entre un 25 % de televot i un 25 % de vot demoscòpic. El sindicat considera que aquestes «irregularitats» són «tan notables que s'hauria de deixar sense efecte l'elecció de la cançó que representarà Espanya en el Festival d'Eurovisió», i sol·liciten a les direccions implicades «aclarir, de manera urgent, com i qui va seleccionar el jurat del Benidorm Fest». A més, reclamen «aclarir les relacions entre membres del jurat i la cantant Chanel Terrero», després de conéixer-se que una dels membres, la coreògrafa Miryam Benedited, havia treballat amb ella. Com va ser la votació El públic (tant en el televot com en el demoscòpic) va atorgar la màxima puntuació a les gallegues amb la seua cançò Terra. No obstant això, el jurat va considerar que el trio mereixia 30 punts, la qual cosa les va deixar per darrere de Chanel (51 punts), Rigoberta Bandini (46), Blanca Paloma (39) i compartint puntuació amb Xeinn (30). Amb 96 punts, Chanel va ser triada representant d'Espanya en Eurovisió. La cantant ha hagut d'abandonar Twitter a causa de la gran pressió i les crítiques que està rebent després de convertir-se en la guanyadora.