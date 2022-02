Sis comercialitzadores valencianes de gas i electricitat tanquen durant l'últim any

Sis comercialitzadores de gas i electricitat de la Comunitat Valenciana han tancat en l'últim any, coincidint amb una etapa de pujada descontrolada dels preus de l'energia. Quatre pertanyen al subsector de l'electricitat i es trobaven domiciliades a Alginet, València, Torrent i Ontinyent. El total existent en aquest àmbit és de 73 a l'autonomia. Les altres dues, corresponents al gas, eren de Castelló i Alacant, segons el llistat de baixes publicat per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC).

Cap d'aquestes eren firmes consolidades. La més longeva, la de València, era de març de 2015, i la del gas alacantina a penes va sobreviure un any: va ser fundada el setembre de 2019 i va abaixar la persiana el 22 de gener d'aquest 2022. En el conjunt d'Espanya, han sigut 50 les comercialitzadores que han tancat des de gener de 2021. En la seua majoria, segons el diari econòmic Cinco Días, es tracta de firmes xicotetes que han arribat a aquesta situació de manera voluntària o perquè la CNMC ha instat la seua inhabilitació per no comprar l'energia compromesa amb els seus clients, en la majoria dels casos amb preus contractats abans de l'escalada iniciada a mitjan 2021 i sense assegurança que cobrira aquest risc.

Factors

L'augment de les devolucions de les factures i els impagaments per part de clients i les raons fiscals estan, així mateix, darrere d'aquests tancaments, encara que també l'encariment de les garanties que les comercialitzadores elèctriques mantenen amb els operadors del mercat i del sistema. Aquestes s'actualitzen amb els preus.

Malgrat tot, el sector continua sent molt actiu, com prova el fet que en el mateix període analitzat, i mentre queien sis comercialitzadores, en naixien altres catorze: 11 d'electricitat i 3 de gas.