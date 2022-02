El Tribunal Suprem anul·la les mesures decretades per Puig en 2021 que depenien de l'estat d'alarma

El Tribunal Suprem ha estimat un recurs de l'advocat Curro Nicolau contra les restriccions de mobilitat per la pandèmia decretades per la Generalitat en el Decret de 4 de gener de 2021. Es dona la circumstància que l'òrgan judicial considera que el contingut de la disposició "resulta adequat, necessari i proporcionat per a fer front a l'extraordinària crisi de salut pública que encara hui continuem patint", però ha d'anul·lar-la a la vista de la sentència del Tribunal Constitucional que va tombar la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern.

"Així doncs, ens trobem que falta el pressupòsit en què va descansar la facultat del president de la Generalitat Valenciana per a dictar el Decret 2/2021 i que aquesta falta no pot ser suplida per l'habilitació que confereix a les autoritats sanitàries la legislació sanitària", assenyala la decisió a què ha tingut accés aquest diari.

La resolució no té una aplicació efectiva i real, ja que es refereix a les mesures imposades pel Consell a principis de 2021, durant la pròrroga de sis mesos de l'estat d'alarma, i que ja no estan en vigor. No obstant això, com ja va ocórrer en l'esmentada sentència del Tribunal Constitucional, impregna d'incertesa la lluita contra la covid.

La sentència no acull els plantejaments substancials del recurrent, però entén que la resolució del Constitucional és determinant. Sobre els arguments del recurs, arriba a dir: "Pel que fa a la motivació, és clar que manca de raó el recurrent. No pot dir-se que les restriccions acordades pel president de la Generalitat Valenciana mancaren de justificació i rigor científic i foren, per tant, arbitràries. Es recolzaven en l'informe tècnic indicat, són les recomanades per l'Organització Mundial de la Salut i tenen el clar objectiu de parar els contagis".

El recurrent és un advocat valencià que en 2020 va emprendre una batalla judicial contra les restriccions dictades tant pel Govern com per l'executiu valencià.