El València BC busca posar la cirereta amb el lideratge a Gran Canària

El València Basket pretén tancar amb brillantor una sèrie de quatre partits en només huit dies. Si aquesta nit s'imposen al Gran Canària Arena (21.00 h, DAZN), els ‘taronja’ assaltaran el lideratge del grup B de l'Eurocup igualant la millor ratxa de victòries en la present edició. Divendres passat a la Fonteta, el VBC va certificar el seu bitllet per a la Copa expulsant-ne el Gran Canària, rival al qual ara es vol depassar en la primera plaça europea.

Els dos equips es presenten en la jornada 12 amb huit victòries, encara que els grocs amb un partit menys. Un triomf dels valencians, actualment amb un balanç de 8-3, els col·locaria en el més alt. A més, si els de Joan Peñarroya guanyen per dos o més punts, guanyaran també el basket-average.

Des que va començar la temporada, València i Gran Canària s'han convertit en enemics habituals. Hui viuran el seu quart cara a cara. El primer va arribar en el partit de presentació a la Font de Sant Lluís (79-72). Més tard, al novembre, va vindre l'enfrontament en la tercera jornada de la competició europea, en la qual els illencs es van endur el triomf ‘in extremis’ (89-90) al mateix escenari. Va ser també a la Fonteta on fa tres dies el València va aconseguir la revenja amb una renda moltíssim més folgada (91-62).

Els valencians arriben en el seu moment més dolç del curs 21/22. L'equip encadena huit victòries -set el gener de 2022-, a més d'enllaçar set triomfs en partits d'Eurocup. Hui, el València busca posar la cirereta a una setmana perfecta, en la qual s'ha desfet de Buducnost, Gran Canària i Lenovo Tenerife. I ho farà amb les baixes de Claver per lesió i Puerto per covid-19, i amb el dubte per molèsties musculars del base Hermannsson.