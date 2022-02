La C. Valenciana redueix l’atur al gener en més de 12.000 persones

La Comunitat Valenciana va registrar, el mes de gener passat, un descens de 12.188 persones en el nombre de persones inscrites en les oficines d’ocupació. Un 3,28 % menys que deixa el nombre d’aturats en 359.296, segons les dades que ha publicat hui el Ministeri de Treball.

La dada és molt significativa per dues circumstàncies. En primer lloc, gener sol ser un mes negatiu per a l’ocupació, ja que comptabilitza els acomiadaments habituals després de la campanya nadalenca, en la qual abunden els contractes temporals per a cobrir els pics de demanda. De fet, i aquesta és la segona consideració, el conjunt d’Espanya va registrar, en el mateix període, un augment de l’atur de 17.173 persones, un 0,55 %, que deixa l’estadística en 3,12 milions d’aturats al país. Els ja esmentats 12.188 aturats menys són la millor dada de totes les autonomies. Per darrere, amb 9.750, hi ha la Comunitat de Madrid. Per contra, Andalusia va sumar-ne quasi 20.000 més i Catalunya, 2.644.

En termes interanuals, la Comunitat Valenciana ha aconseguit, des de gener de 2021, que les llistes de desocupació pública es reduïsquen un 19,76 %, és a dir 88.499 persones menys. En aquest cas, el descens percentual és inferior al de la mitjana d’Espanya, on es va situar en un 21,22 % o, cosa que és el mateix, en 841.275 persones menys.

Sectors

Per províncies, les millors dades corresponen a València i Alacant, amb descensos intermensuals de 6.363 i 5.228, mentre que Castelló es queda només en 597. De nou han sigut els serveis els que han tingut el millor comportament sectorial, amb una baixada de l’atur inscrit de 4.623 persones. A continuació hi ha el col·lectiu sense una ocupació anterior, amb 4.112. A més distància hi ha la construcció (1.770), la indústria (1.566) i, sobretot, l’agricultura (117).

Malgrat la bona evolució de l’atur, gener de 2022 va comptabilitzar menys contractes signats que el desembre de 2021. En concret, en van ser 10.366 menys o, cosa que és el mateix, un 6,33 %. El total es va situar en 152.890. Per contra, en termes interanuals, es va produir una pujada de 22.033, és a dir, d’un 16,84 %. El primer percentatge està per damunt de la mitjana nacional, que va ser d’un 5,07 % menys, i el segon, per davall, atés que en el conjunt d’Espanya va ascendir al 22,57 %.