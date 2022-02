La crisi en el Govern de Sagunt encalla la negociació dels pressupostos de 2022

La crisi oberta en el Govern tripartit de Sagunt pel relleu del gerent de l’empresa municipal ha fet encallar temporalment la negociació dels pressupostos municipals per a enguany que encara tenien en marxa les tres formacions que dirigeixen la ciutat: PSPV-PSOE, Compromís i EU.

Aquesta última formació ja ha deixat clar que “no tractarà aquest tema, ni prendrà cap acord important fins que no s’aclarisca el pacte a què van arribar PSPV i Ciutadans per a permetre el relleu del gerent de l’empresa SAG i prioritzar algunes inversions”. Així ho explicaven ahir des d’EU a preguntes de Levante-EMV, i deixaven clar que així ho ha acordat el Consell Polític Local de la formació.

“No donarem el vistiplau a un esborrany de pressupostos ni a res important fins que això no s’aclarisca, òbviament”, afirmava el regidor responsable de l’empresa SAG i coordinador local de la coalició, Roberto Rovira.

Fa uns dies, el tripartit encarava els últims detalls d’un esborrany de pressupostos que estava costant molt més del que s’esperava, com s’estaven encarregant de recordar des de feia setmanes els diferents grups de l’oposició, sobretot PP i Iniciativa Porteña.

Ara, només es dona per segur que aquesta setmana es reunirà la comissió de seguiment del pacte, com va reclamar amb urgència EU, després que Ciutadans difonguera públicament el seu acord amb el PSOE per a obrir una nova etapa en la gerència de la SAG i propiciar, així, una millora en els serveis de recollida de fem, que, des de feia temps, originaven nombroses crítiques veïnals, alhora que s’acordava donar prioritat a alguns projectes de Cs.

La negativa d’EU a aquest relleu en la gerència és el que va convertir en decisiu el suport de la formació taronja a una mesura que ja al maig va impulsar sense èxit el PSPV, atés que aleshores només va aconseguir el suport de Compromís, ja que EU s’hi va abstindre i va imperar, doncs, la postura de l’oposició.

Aquell vot divergent no va passar factura al tripartit, ja que es considerava que era un assumpte al marge del pacte, com ara insisteixen des del PSPV. No obstant això, l’acord dels socialistes amb Ciutadans ha portat EU a veure perillar aquest govern a tres bandes i, per aquest motiu, porta idea, fins i tot, de tractar aquest assumpte en una pròxima assemblea, després de reunir-se amb els seus socis de govern i escoltar les explicacions que els puguen donar. “Les declaracions o fins i tot excuses en algun cas de Ciutadans per a justificar el canvi de gerent en la SAG no se sostenen. Al remat, tot fa pensar que es tracta d’un canvi de cromos entre el PSOE i Ciutadans... No sabem molt bé fins a quin punt Compromís hi està implicat. Però falta saber quins són aquests cromos”, assegurava Rovira. El portaveu nacionalista, Quico Fernández, es desmarcava per complet, però, de l’acord dels socialistes amb Ciutadans.

En aquest últim, com va assegurar el portaveu de Cs, Salva Montesinos, es va concretar que “en el primer trimestre de 2022 es perfilarà la llista de llocs de treball i Cs i PSOE s’obrin a negociar les inversions del pressupost municipal de 2022”. A més, va assegurar haver pactat l’elaboració d’un estudi per a la modificació del ROM (Reglament orgànic municipal), un altre per a l’obtenció d’una denominació d’origen (D.O.) dels cítrics de la comarca, un tercer per a la construcció d’un pàrquing elevat en el llit del riu Palància i un quart per a buscar la fórmula jurídica que permeta celebrar plens també al Port de Sagunt, qüestions en les quals el PSPV assegurava estar ja treballant però sobre les quals EU demanarà explicacions.