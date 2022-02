Els Serveis Socials van impedir el tall de l’aigua a 1.748 famílies pobres en 2021

La regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que la Junta de Govern Local de divendres aprovarà la renovació del conveni entre l’Ajuntament i l’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües, Emivasa, que ha evitat el tall del subministrament d’aigua a 1.748 famílies sense recursos durant el 2021. Es tracta d’un conveni que garanteix un bé bàsic, com és l’aigua, a totes les famílies de la ciutat i que s’ha aprovat cada any des de 2016 de manera ininterrompuda.

El conveni està subscrit per la Regidoria de Serveis Socials i l’empresa d’aigües i estableix que, en cas que una família no puga pagar la factura de l’aigua, Emivasa es farà càrrec de l’import corresponent al consum d’aigua (fins a un import global de 60.000 €), mentre que l’Ajuntament de València es farà càrrec de l’import corresponent a taxes i impostos.

La regidoria de Serveis Socials ha establit com a objectiu prioritari atendre les necessitats bàsiques de persones que, per les seues dificultats econòmiques, es troben en risc d’exclusió social. “En aquest context, gestionem les sol·licituds d’ajudes d’emergència per a cobrir les necessitats esmentades, entre les quals hi ha el pagament del servei bàsic del subministrament d’aigua potable”, ha explicat la regidora Isabel Lozano.

Serveis Socials comunica a Emivasa cada setmana la llista de les factures que hauran de ser ateses en virtut del conveni

Serveis Socials, després d’una valoració de les sol·licituds d’ajuda rebudes, comunica a l’empresa, cada setmana, la llista detallada de les factures que hauran de ser ateses en virtut del conveni. Per la seua banda, Emivasa, una vegada rebudes i registrades les peticions d’ajuda concedides per l’Ajuntament, procedeix a interrompre les eventuals ordres de suspensió de subministrament que puguen afectar els domicilis relacionats i dona per cobrats els rebuts.

Isabel Lozano ha apel·lat a la “consciència de les institucions”. “Tenim molt clar que la prioritat de les polítiques del Govern de Joan Ribó han de ser les persones, i més encara aquelles que ho estan passant malament. De la crisi actual hem d’eixir d’una manera molt diferent, hem de tirar avant tots junts, sense deixar a ningú arrere”, ha afirmat.

Durant l’any 2021, entre l’Ajuntament i Emivasa van assumir una quantitat de 295.394 euros corresponents a 1.490 factures.