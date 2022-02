Els urgentòlegs demanen a Puig que intercedisca per a crear l’especialitat

La Societat de Medicina d’Urgències i Emergències de la C. Valenciana (Semes-CV) ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que intercedisca i reclame la creació de l’especialitat de Medicina d’Urgències, com una mesura més per a posar fi al “greu problema de recursos humans” que asseguren que pateixen.

Així ho ha demanat, aquest matí, la Semes-CV en una nota de premsa en la qual demanen que Puig defense la creació d’aquesta especialitat mèdica en el pròxim Consell Interterritorial. “Necessitem posar sobre la taula els problemes que aquesta situació genera i que el president Sánchez hi prenga mesures immediates i urgents. Si l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències s’haguera aprovat fa uns anys, hui no faltarien metges i els pacients no estarien patint les conseqüències d’aquesta situació”, asseguren.

Segons denuncien des de la societat, els serveis d’urgències de les tres províncies “pateixen una sobresaturació de pacients i estan esgotats”. “Mai ens hem queixat per això, ni tan sols en el pitjor moment de la pandèmia, perquè la nostra vocació és salvar vides”, assenyala el president de la societat a la C. Valenciana, Javier Millán, cap de servei a l’Hospital La Fe. Tanmateix, auguren que, si tot continua igual, “en els pròxims anys no hi haurà metges d’urgències i emergències per a cobrir les necessitats. Ara mateix, us assegurem que no hi ha recanvi generacional”, afigen.

I els que hi ha, segons Millán, es veuen abocats “a eixir del nostre país”, ja que ací no hi ha l’especialitat. “El Govern de Sánchez està fomentant la fugida de talents”, insisteixen.