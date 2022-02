Ford Almussafes torna a canviar el calendari de l’ERTO

La direcció de Ford Almussafes ha tornat a modificar el calendari de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) vigent en la factoria davant de la inestabilitat en el subministrament de semiconductors i components.

Així ho ha comunicat l’empresa durant la comissió de seguiment de l’ERTO, reunida a les 09.30 hores d’aquest dimecres, segons ha informat el sindicat STM. Es tracta de l’expedient per a les plantes de vehicles i departaments auxiliars de 15 dies laborals de parada completa acordat per al primer trimestre de l’any i que afectarà 4.764 treballadors.

En concret, en operacions de vehicles, es cancel·la la parada prevista per a aquest divendres 4 de febrer, mentre que es manté l’ERTO del dilluns 7. Els dies 8 i 9 pararan els treballadors del sistema B al matí i del sistema A a la vesprada. Els dies 10 i 11 estaran d’ERTO en el sistema A a la vesprada.

Els empleats afectats en seran informats a través de la línia de supervisió. En els altres dies d’ERTO previstos per a vehicles, no hi ha canvis, de moment.

Segons les mateixes fonts, els sindicats minoritaris en el Comité d’Empresa de Ford segueixen a l’espera de conéixer els detalls sobre l’acord al qual ha arribat UGT amb la direcció europea per a intentar optar a la producció de models elèctrics en la factoria valenciana durant els pròxims anys i assegurar, així, càrrega de treball.