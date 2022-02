L’antídot de la Copa

La Copa al rescat, la Copa com a antídot. El valencianisme torna a entreveure la possibilitat d’un títol després de dues temporades de travessia pel desert, de reculada a tots els nivells. L’equip de José Bordalás ha d’eliminar, aquesta nit, el Cadis per a plantar-se en semifinals. Serà a Mestalla, davant de la seua gent, contra un rival amb la vista posada en les seues preocupacions de permanència en lliga, després d’una sèrie d’emparellaments que ha somrigut als blanc-i-negres en cada sorteig. La il·lusió recobrada pel torneig del KO, encara amb maig de 2019 en la retina, es creua en un moment clau, amb un efecte balsàmic sobre les ferides tapades en fals després d’un mercat d’hivern agredolç. Els fitxatges de Cömert, Moriba i, sobretot, el de Bryan Gil fan pujar el nivell i les alternatives, però no reparen les deficiències estructurals d’un equip sense migcampista defensiu i massa tendre en edat i ofici.

Però la Copa transporta l’equip i, per extensió, el club sencer a una altra realitat, a una dimensió més amable. En el passat, va ser un torneig trampolí per a iniciar etapes daurades, però també per a maquillar daltabaixos, com en les finals de 1995 i 2008, en les quals la institució va reactivar tota la seua capacitat social. Seguir avant en la Copa també atenuarà debats de fons, per la insatisfacció de Bordalás pels fitxatges, com per la capacitat de l’equip per a lluitar per Europa via la competició de lliga.

La Copa motiva també Bordalás, que va patir, en les seues carns, amb el Getafe, una d’aquelles nits màgiques de Mestalla en la competició, precisament en els últims quarts de final que va viure el vell estadi. El tècnic va avisar que la condició de local i el vent de la història no doblegaran el Cadis i que el València haurà d’exhibir la seua versió més seriosa. L’onze és un trencaclosques, a l’expectativa de si entren en la citació els tres fitxatges. En funció d’aquest detall, el tècnic alacantí conformarà una alineació amb interrogants en el centre de la defensa, per les lesions de Paulista i Alderete, així com en el centre del camp. No hi ha arribat l’esperat 6, és el primer partit sense l’experimentat multiusos Daniel Wass i Yunus Musah, destacat en la Copa, es perd la cita per estar amb la seua selecció. De la ubicació d’Hugo Guillamón, com a central o com 6, dependrà l’encaix de peces. En atac, l’al·licient d’una entrada des de l’inici de Bryan Gil podria moure a l’atac Hugo Duro, que acompanyaria Guedes, Maxi Gómez o Marcos André, titular fins ara en la Copa.

Baixes en el Cadis

Davant hi haurà un Cadis en construcció, en fase encara experimental entre nous fitxatges, lesions, absències FIFA i la batuta del seu nou entrenador, Sergio González, que es pren la Copa com un banc de proves per a esculpir l’equip que haja de remuntar el vol en lliga, competició en la qual és antepenúltim. El seu últim triomf, en la crucial visita a Orriols contra el Llevant (0-2), ha reactivat la moral gaditana. Sergio no comptarà amb el defensa valencià Fali, lesionat, igual que Fede San Emeterio. A més, per compromisos internacionals, no hi podran estar el paraguaià Arzamendia, el xilé Tomás Alarcón i el davanter hondureny Choco Lozano. Amb tots aquests ingredients, Mestalla afronta un partit crucial, d’il·lusió o de desencantament.