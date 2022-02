La llengua perduda que Serra ha recuperat

Evitar que caiguen en l’oblit. És l’objectiu de l’Ajuntament de Serra, que ha iniciat un projecte de recuperació i dinamització de les paraules més locals i genuïnes del municipi, tantes que fins componen una sort de dialecte del valencià. L’objectiu és fer valdre aquest vocabulari propi de la Calderona i donar-li visibilitat per mitjà d’un cal·ligrama, que podrà ser realitzat com a monument al poble.

Es busca “cartografiar” la memòria lingüística i que els joves puguen conservar el vocabulari que hui usen els seus avis i àvies. Amb la llista de paraules que s’ha recopilat es farà un estudi lingüístic i es plasmarà, a manera de cal·ligrama, en un dibuix que qualsevol persona de la localitat podrà reconéixer.

En aquest recull hi ha expressions com “està prunejant”, “clotxa”, “som de Rodeno”, “cuguet” o “balsó”. En la il·lustració base que servirà per a la posterior escultura o imatge del municipi, les paraules pròpies de Serra van component el castell del municipi.

Aquesta activitat de cerca, investigació i anàlisi de les paraules, cançons i refranys locals s’emmarquen dins del Pla de normalització lingüística de l’Ajuntament de Serra, que quedarà plasmat en diversos objectes de marxandatge com ara samarretes, bosses o carpetes.

L’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, va explicar que volen difondre aquestes paraules perquè els habitants de Serra “se senten orgullosos del dialecte que hem heretat, que es conserve i es valore la parla de la nostra localitat i servisca per a estimar més la llengua del poble”.

Perquè aquest projecte siga tot un èxit, “és molt important la participació de totes i tots”, comenta Tusón. Per això, fa una crida a la col·laboració perquè totes les persones facen memòria i aporten les seues paraules, dites, acudits, cançons populars i les facen arribar al correu turismo@serra.es.