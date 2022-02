L’Acadèmia de Cine es planteja repetir els Goya a València

El president de l’Acadèmia de Cine, Mariano Barroso, ha anunciat hui que l’entitat s’està plantejant seriosament repetir la seua experiència a València, ja que està sent tot molt “bonic”. Màlaga va acollir la gala en dues ocasions consecutives després d’aconseguir que els Goya isqueren de la capital. L’any passat, els presentadors de la gala van ser Antonio Banderas i María Casado.

Barroso també ha anunciat que la gala dels Premis Goya, que se celebrarà el pròxim 12 de febrer al Palau de les Arts de València, tindrà diversos presentadors. “No hi haurà presentador únic, sinó persones molt rellevants que hi aniran apareixent; hi haurà actuacions i presències impactants que estem tancant”, ha indicat Barroso en la presentació de la programació complementària als premis, que inclourà presentacions, mostres i concerts gratuïts.