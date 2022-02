Godella demanarà al Govern paralitzar l’ampliació del ‘bypass’

El Ple de Godella ha aprovat una moció de Ciutadans (Cs) per a instar el Govern a paralitzar l’ampliació del bypass entre el Puig de Santa Maria i Riba-roja de Túria, dos trams que afectaran 23 quilòmetres, ha destacat el portaveu de la formació liberal a Godella, Francisco Javier Beltrán, que ha concretat que “tots els grups han donat suport a la moció taronja, excepte el PSPV, que s’hi ha abstingut”.

“Només el projecte per a construir dues calçades laterals per a camions en l’A7 entre el Puig i Paterna suposarà que es puga arribar fins als 170.000 vehicles diaris, quasi el triple del trànsit real que hi circula en l’actualitat”, ha argumentat el regidor de Cs, que ha advertit, a més, que “aquest projecte contravé als plans estratègics, ja que genera, sens dubte, un afavoriment del trànsit rodat en aquesta zona i no prima la mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient”.

A més, ha criticat que “no s’han tingut en compte les peculiaritats de la zona de Godella afectada per aquestes obres, que comprén àmplies zones de la partida de l’Ermita Nova i la Lloma dels Cantals, amb característiques arqueològiques i mediambientals que s’han de protegir”.

En la mateixa línia, el regidor de Cs ha subratllat “les queixes dels veïns del municipi afectats per les expropiacions a conseqüència d’aquesta ampliació, que incideixen novament sobre les mateixes parcel·les que ja van patir la primera ampliació i que des d’aleshores pateixen la contaminació acústica i d’emissió de gasos que genera el trànsit”.

Finalment, Beltrán ha detallat que “a més, Cs ha presentat aquesta iniciativa en altres municipis com Museros, Massamagrell, el Puig, Rafelbunyol i Riba-roja i que a Manises ja s’ha aprovat també sense cap vot en contra”. “Esperem que el Govern escolte els municipis i els seus veïns i paralitze aquesta ampliació del bypass, perquè va en contra de la lluita contra el canvi climàtic, que totes les administracions hem de fomentar”, ha defensat.