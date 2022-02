L’anell verd metropolità avança amb el tram des de Quart de Poblet

La Conselleria de Política Territorial Obres Públiques i Mobilitat treballa en el procés de licitació del tram 5, Quart de Poblet-Massarrojos, de l’anell verd metropolità de València. Aquest tram té una longitud de quasi onze quilòmetres i el pressupost base de licitació supera els 3,4 milions d’euros.

Segons ha explicat el conseller Arcadi España, el tram 5 de l’anell verd es projecta des de Quart de Poblet fins a Massarrojos, passant pels termes municipals de Paterna, Godella i Rocafort, i forma part del denominat tram oest.

Aquest tram, segons ha assenyalat el titular d’Obres Públiques, “connecta els municipis de l’àrea metropolitana a través dels itineraris històrics i naturals existents, la qual cosa revalora el paisatge i els espais naturals del parc fluvial del Túria i de l’Horta Nord de València, així com altres punts amb valor patrimonial com la reial séquia de Moncada, les coves del Batà i les coves de la Torre”.

“Amb la futura posada en servei d’aquest itinerari, des de la Conselleria volem donar resposta a la demanda de transport no motoritzat, però amb tots els paràmetres de seguretat, alhora que potenciar formes de mobilitat més sostenibles, més amables i que ens permeten avançar en el compliment dels compromisos de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”, ha reivindicat el conseller en un comunicat.

El projecte preveu una passarel·la nova, en la qual s’instal·larà el carril bici, que farà tres metres d’amplària i 40 metres de longitud i que servirà per a travessar el riu Túria, així com una passarel·la sobre la reial séquia de Moncada, amb una longitud de 8,12 metres i una amplària de cinc metres.

Així mateix, hi ha projectades dues àrees de descans, una al costat del Molí del Batà, i un mirador sobre la reial séquia de Moncada, al qual s’accedirà a través d’una rampa de formigó de tres metres d’amplària. També hi destaca una nova rampa fins al pas inferior sota la CV-365 i pantalles acústiques per a donar continuïtat al projecte de construcció de millora de la qualitat acústica en l’entorn de la CV-365 a Paterna.