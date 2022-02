El port de València aconsegueix un 37 % més de contenidors que el de Barcelona i se situa en un “principi de saturació”

El port de València ha tornat a batre un rècord d’activitat en 2021 en concloure l’exercici amb un trànsit de contenidors que va ascendir a 5,6 milions de TEU (unitat estàndard de vint peus o sis metres de longitud) i 85 milions de tones en mercaderies globals, unes xifres que milloren respecte a 2020 i 2019. La puixança de les importacions i exportacions de les empreses espanyoles que operen a través dels molls del recinte del Grau ha sigut clau per a aquests registres. A més, aquestes dades, que confirmen les previsions de l’Autoritat Portuària de València (APV), situen el recinte valencià com el quart port d’Europa en contenidors, superant el grec del Pireu i per darrere de Rotterdam, Anvers i Hamburg, després de créixer un 3,4 % en 2021. Respecte al seu més directe competidor, Valenciaport ha aconseguit un 37,5 % més contenidors que Barcelona (3,5 milions, amb un creixement del 19,36 %) i Algesires (4,79 milions, que suposa un descens del 6,09 %).

Pendent del vistiplau de Ports de l’Estat (Ministeri de Transports) per a licitar les obres de construcció de la nova terminal de contenidors i adjudicar-ne l’explotació a la naviliera MSC, el president de l’APV, Aurelio Martínez, va assegurar ahir que aquestes xifres mostren que el port de València té un “principi de saturació”. Segons Martínez, “estem prop de la nostra capacitat màxima de 7,5 milions de contenidors i, quan hi ha molta càrrega d’operacions, es noten ja aquestes limitacions. Per això és imprescindible la nova terminal nord de contenidors si volem continuar sent un port de referència dins del trànsit mundial”, va agregar el màxim dirigent de l’APV. La Xina porta el timó de l’activitat En el trànsit de contenidors plens, la Xina continua sent el principal soci comercial de Valenciaport, amb 612.497 TEU gestionats en 2021 i un increment del 14,37 %. Per dinamisme, destaquen els creixements del Marroc, un 26,96 %; Itàlia, un 26,78 %, i Israel, un 22,74 %. També cal assenyalar que els Estats Units és el país més important en el moviment de contenidors d’exportació, amb una xifra total de 145.953. La Xina continua sent el principal soci comercial de Valenciaport, amb 612.497 TEU gestionats en 2021 i un increment del 14,37 % Quant als sectors, en 2021 han crescut tots. El que més pes té és el de vehicles i elements del transport, amb 11,5 milions de tones, seguit de la indústria agroalimentària, amb 8,96 milions; els materials de construcció, amb 8,19 milions; i altres mercaderies, amb 7,91 milions de tones. Els ports d’Algesires, Barcelona i València ocupen els llocs quart, cinqué i seté, respectivament, en la llista dels deu ports europeus amb més emissions de CO₂, una classificació encapçalada per Rotterdam (Països Baixos), Anvers (Bèlgica) i Hamburg (Alemanya). El top 10 el completen el Pireu, Bremen (Alemanya), Marsella (França) i Amsterdam (Països Baixos), segons un informe de l’organització europea Transport & Environment (T&E), que impulsa el desenvolupament d’un sistema de mobilitat zero emissions.