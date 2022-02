Puig aposta per unes Falles adaptades a la pandèmia, com al setembre

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reconegut que les pròximes Falles no es podran celebrar “amb total normalitat”. Puig ha fet aquestes declaracions durant la seua visita a l’Hospital Clínic de València, La Fe i el vacunòdrom de la Ciutat de les Arts, juntament amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias. El president no ha dubtat a afirmar que la situació epidemiològica ha millorat però que encara no s’ha superat la pandèmia de coronavirus, per la qual cosa la celebració de les Falles el mes de març ha d’adaptar-se a les “condicions que la pandèmia exigeix”.

Puig ha subratllat que en aquests moments “estem en un procés clar d’estabilització de la pandèmia”. “Tots els indicadors marquen una tendència a la baixa i és cert —ha matisat el president— que l’experiència de les últimes Falles va ser tot un èxit”. Amb aquestes declaracions, Ximo Puig ha volgut deixar clar que seria irresponsable celebrar unes Falles amb total normalitat, perquè “encara estem condicionats per l’estat de la pandèmia”. Recuperació emocional En aquest sentit, durant la seua compareixença, el president ha reconegut també que aquestes festes suposen un moment important en la recuperació emocional dels ciutadans i que ajuden en aquest sentit i ha avançat que la secretària autonòmica de Salut Pública estarà en contacte amb l’Ajuntament i els sectors fallers per a treballar en les mesures per a adaptar les celebracions a la situació epidemiològica.