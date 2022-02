El sector de la neteja es manifesta per a demanar millors sous i amenaça de fer vaga

El sector de la neteja s’ha manifestat aquest matí a València per a reclamar millores laborals i salarials després de 14 mesos de negociacions infructuoses amb la patronal pel nou conveni col·lectiu, que va caducar en 2020.

UGT i CCOO denuncien que no hi ha avanços en les converses i, per això, han convocat una protesta com a ultimàtum abans de fer vaga si la patronal no cedeix. La vaga afectaria tots els serveis de neteja, públics i privats, de la província de València.

Al crit de “no som invisibles, som essencials”, tots els sindicats del sector han protestat hui, davant de les portes del Palau de la Generalitat, convocats per UGT, l’organització majoritària entre les treballadores de la neteja.

Representants dels sindicats s’han reunit amb Presidència de la Generalitat per a exposar les seues demandes. Després de la reunió, la Conselleria s’ha compromés a programar una reunió dilluns que ve, a les 11, amb la patronal i la presència de la directora general de Treball per a mediar en les converses i intentar desbloquejar el conveni. Els sindicats celebren aquesta reunió però continuen recordant que faran vaga si d’aquesta trobada no ix cap avanç.

Sector feminitzat

El percentatge de treballadores en el sector de la neteja frega el 80 % i l’enorme majoria són serveis externalitzats. Cristina Matías, de la Federació de Serveis d’UGT, ha denunciat que “si fora un sector masculinitzat, de segur que les negociacions s’haurien resolt abans i sense enrocament de la patronal. Sembla que per ser dones no es prenen tan seriosament les nostres demandes”.

Les treballadores de neteja reclamen, sobretot, millores salarials, socials i laborals en el nou conveni col·lectiu, que fa quasi un any i mig que estan negociant. “Continuem cobrant el mateix que en 2020 tot i que l’IPC ha pujat un 6,5 %; damunt, ha sigut un any de treball duríssim per al sector, però sembla que això no se’ns reconeix”, critica Matías. “No estem demanant res que no siga assumible per a la patronal, volem sous conformes a com està la vida”, reclama.

Invisibilitzades

Conchi Cañada fa 26 anys que és treballadora de la neteja en un centre públic. “Demanem que ens valoren. Sembla que només som importants i essencials per al que ells volen, però no per a altres coses”, critica. Denuncia que la resposta de la patronal ha sigut negativa durant més d’un any. “Si fem vaga, tot es paralitza, les administracions, els col·legis, els hospitals, la banca, els centres comercials, els vagons d’FGV i els autobusos, tot”, reclama.

María José Cervera treballa en un centre de salut i assegura que la patronal fa més d’un any que està negociant a la baixa. “Amenacen de llevar-nos complements quan estem de baixa i altres drets socials a canvi d’una pujada mínima del salari; a més, ens van plantejar llevar-nos dies i congelar l’antiguitat”, denuncien. Matías, d’UGT, reclama que “tampoc estem cobrant sous tan alts amb els quals puguem suportar aquestes pujades dels preus, al contrari. A més, moltes treballadores no tenen contractes a jornada completa, sinó per dies o per hores”, lamenta.

Però elles, com reclama María José, volen “uns salaris per a tindre una vida digna. Si som un sector essencial, almenys que ens apugen els sous conforme al nivell de vida actual; en lloc d’això, però, ens han augmentat un zero per cent. Hem estat en pandèmia en primera fila i tot aquest esforç no s’ha reconegut. I això que en 2021 la patronal ha guanyat molts diners”, denuncia.

“Hem sigut un sector invisible, ningú recordava que hi érem. Però quan ha arribat la pandèmia, resulta que la neteja no pot parar, al contrari, havia de ser molt més exhaustiva. Si tan essencials som, volem que es reflectisca en els salaris”, critica Matías.