La vacunació infantil està 10 punts per damunt de la mitjana a Espanya

El 65 % dels escolars de la Comunitat Valenciana (10 punts per damunt de la mitjana d’Espanya) amb edats compreses entre els 5 i els 11 anys ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. A més, s’ha superat el 75 % de cobertura en els grups d’edat de 9, 10 i 11 anys. Així s’ha posat de manifest en la reunió que han mantingut la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Vicent Marzà, per a analitzar el procés de vacunació infantil que s’està duent a terme en la Comunitat Valenciana i l’administració de la segona dosi a aquest col·lectiu.

En concret, des que es va iniciar la campanya de vacunació infantil a la Comunitat Valenciana el passat 15 de desembre, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja ha administrat 226.911 dosis de la vacuna pediàtrica. Per províncies, s’han administrat 79.635 dosis a Alacant, 26.498 a Castelló i 120.778 a València.

Des que es va reprendre la vacunació després de la tornada de les festes de Nadal, s’han vacunat més de 119.300 xiquets i xiquetes. D’ells, uns 17.300 són menors que, per qualsevol motiu, no es van posar la vacuna en la primera fase i que, per tant, han sigut repescats en aquest període. Aquesta quantitat suposa un 14,5 % de les vacunes que s’han posat en aquesta segona fase.