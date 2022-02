València posarà noms de dones il·lustres a cinc carrers nous de la ciutat

La Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports aprovarà, en la pròxima sessió, donar el nom de cinc dones a nous carrers de València. Ho ha anunciat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello. Els nous carrers portaran el nom de Carmen de Burgos, periodista, escriptora i activista dels drets de les dones; Gabriela Mistral, Premi Nobel de literatura en 1945; Rita Más, la Rulla, activista social; Luisa Cervera, poeta i lliurepensadora; Mari Pepa Colomer, primera pilot de l’aviació espanyola; i Emma Castelnuovo, matemàtica.

D’aquesta manera, des de 2016, l’Ajuntament de València ha donat ja nom de dona a 36 carrers, seguint la recomanació del Consell Municipal de la Dona i per la Igualtat de València. El carrer de Carmen de Burgos anirà al poble de València de Benifaraig; Mari Pepa Colomer, a Quatre Carreres, al barri de la Fonteta de Sant Lluís; i les altres tres dones donaran nom a carrers del barri de Benicalap.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha dit que “cada vegada que aprovem denominar carrers nous és una mostra de com la nostra ciutat està viva, de com apareixen zones i vies noves. I és indispensable dotar-les de noms conformes als temps que vivim, noms de persones que siguen reconegudes per la defensa dels valors de la democràcia, la diversitat, la cultura i la pau”.

“Ja és hora que les dones tinguen visibilitat en els nostres espais públics”

Per la seua banda, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament, Lucía Beamud, ha explicat que València, igual que moltes altres ciutats, tenia un deute amb la dona com a col·lectiu: “Ja és hora que les dones tinguen visibilitat en els nostres espais públics, per això és necessari celebrar que València estiga fent valdre noms de dones en l’urbanisme de la ciutat. Amb això, conscienciem tota la societat i les administracions públiques en la necessitat de trencar la invisibilitat que hi ha hagut moltes vegades entorn de la figura femenina”.

Finalment, Tamara Martínez, alcaldessa pedània de Benifaraig, ha argumentat que “és una gran satisfacció dedicar un vial nou a la figura de Carmen de Burgos, per reconéixer la figura d’una dona treballadora i autònoma, representant de la cultura i pionera en la defensa de la igualtat entre dones i homes”.