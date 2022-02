El CEO de Ford confirma una “profunda reestructuració” a Europa en plena batalla entre Almussafes i Saarlouis

Ford ha guanyat quasi 18.000 milions de dòlars en 2021, però vol més. Els canvis en la mobilitat reduiran la flota mundial de cotxes i la via que sembla haver triat la marca de l’oval per a augmentar els beneficis malgrat vendre menys és la reducció de costos. I ací ha fixat la seua mirada a Europa, un mercat que li va provocar pèrdues de 154 milions de dòlars l’any passat (les pèrdues van ser de 850 milions en 2020), segons els comptes anuals que ha publicat aquest divendres la companyia. Durant la presentació dels resultats, el president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, ha presumit del fet que la “profunda reestructuració” que la companyia està executant en el vell continent la situa “en disposició d’augmentar la seua rendibilitat”.

Sens dubte, és un avís a navegants pel context en què es produeix. Precisament, la direcció de Ford Europa té ara mateix sobre la taula els plans d’ajust que ha exigit a dues de les seues plantes a la UE, la valenciana d’Almussafes i l’alemanya de Saarlouis, a les quals ha espentat a una feroç subhasta a la baixa per a autoretallar-se prestacions laborals a canvi d’assegurar càrrega de treball amb els dos models elèctrics que Ford té pendents d’assignar en el continent. A falta de conéixer les dues ofertes definitives, el contingut de les quals es guarda amb clau per aquesta competència interna, UGT es va mostrar disposada a oferir cinc anys de congelació salarial, mentre que Saarlouis ha inclòs els 20.000 treballadors de Ford Alemanya per a ampliar l’efecte de les seues retallades en els comptes de la multinacional.

Resultats asimètrics

Malgrat els grans els beneficis de Ford, que, a més, venia de registrar pèrdues de més de 1.200 milions de dòlars en el primer any de pandèmia, bona part dels guanys es deuen a la inversió realitzada en el fabricant de vehicles elèctrics Rivian, que ha salvat un exercici, marcat per la crisi dels microxips, en el qual ha venut un 6 % menys de cotxes (3,94 milions d’unitats).

Ford va dir que, només en l’últim trimestre, va guanyar 12.300 milions de dòlars, dels quals 8.200 milions procedeixen de la seua inversió en Rivian, empresa que va començar a cotitzar en els mercats el novembre de 2021.

Ford va assenyalar que els seus ingressos van augmentar fins als 136.341 milions de dòlars l’any passat, un 7,23 % més que en 2020: 126.150 milions van correspondre a les activitats de l’automòbil; 10.073 milions, a Ford Credit, el braç financer de la companyia: i 118 milions, a la Unitat de Mobilitat.

Inversions al marge, Ford concentra els seus guanys en el mercat estatunidenc. Allí ha elevat els seus beneficis quasi un 100 %, fins als 7.377 milions de dòlars, mentre que a Europa perd els 154 milions ja esmentats, a Sud-amèrica es deixa 121 milions i, a la Xina, 327.