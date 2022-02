Detingut per maltractament animal i per tindre un laboratori de marihuana a Oliva

Agents de la Guàrdia Civil d’Oliva han detingut un home, de 37 anys i nacionalitat espanyola, per un delicte d’elaboració i cultiu de marihuana, defraudació de fluid elèctric i maltractament animal en aquesta localitat valenciana.

L’operació va començar a mitjan desembre, quan la Guàrdia Civil d’Oliva va tindre coneixement d’un possible delicte de maltractament animal a través d’un particular, que va informar els agents d’un gos en avançat estat de descomposició en el terrat d’un immoble.

Els investigadors van observar, a més de l’animal en avançat estat de descomposició, com en un habitatge confrontant hi havia diversos aparells utilitzats per al cultiu interior de marihuana, així com un sistema de videovigilància, cosa que va fer sospitar d’una possible plantació.

Quan van identificar el titular d’aquell immoble, van constatar, per part de tècnics d’Iberdrola, un consum molt elevat d’electricitat i van percebre en la zona una forta olor de marihuana.

Aleshores es va practicar un registre en l’habitatge, en l’interior del qual es van trobar 202 plantes de marihuana, efectes utilitzats per al bon desenvolupament i creixement de les plantes, així com dos aparells d’aire condicionat, dos filtres purificadors d’aire, tres ventiladors, dènou transformadors elèctrics i catorze llums de calor, entre altres, valorats en més de 15.000 euros.

A més, en la lectura del microxip de l’animal, es va poder comprovar que pertanyia al detingut.

Finalment, es va procedir a l’arrest de l’home i les diligències van ser lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gandia.