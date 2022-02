El Grau i el Parc Central tindran 2.200 habitatges menys

L’estratègia urbanística de la regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, la socialista Sandra Gómez, inclourà, tal com va anunciar ella mateixa aquest dimecres al Casino de l’Agricultura, un increment dels sòls d’usos terciaris a costa de la reducció de l’edificabilitat residencial prevista en els dos grans desenvolupaments urbans encara pendents, que són, d’una banda, el PAI del Grau, l’última gran borsa de sòl urbà per desenvolupar en la façana marítima, i, d’altra banda, el Parc Central. L’objectiu, segons va insistir ahir la vicealcaldessa durant una visita a la urbanització del PAI del Camí Fondo del Grau, és afavorir la barreja d’usos en els barris, que siguen “llocs per a viure i treballar”. Un model de ciutat “policèntrica”, de quinze minuts, que permeta als que viuen en un barri treballar a prop i evitar grans desplaçaments.

La previsió és reduir un 30 % l’edificabilitat residencial, la qual cosa, en el cas del Parc Central, suposarà 1.500 habitatges menys dels 5.000 previstos en l’àmbit que hui ocupa la platja de vies, que es quedarà amb 3.500 habitatges, que es concentraran, almenys sobre el disseny inicial, en els gratacels de les cantonades del parc i a banda i banda del bulevard García Lorca. Aquest pla de renaturalització i conversió en zona de vianants ha sigut el primer pas cap a la reformulació del PAI del Parc Central aprovat en 2014 i el disseny del qual es va adjudicar, en un concurs d’idees, a un equip liderat per la paisatgista Kathryn Gustafson.

La introducció d’usos terciaris, siga per a respondre a la demanda d’empreses que volen construir edificis sencers i que han d’anar-se’n fora de la ciutat perquè dins ja no hi ha sòl o dotacions com alguns hospitals privats que s’han interessat per créixer a València, en el cas del Parc Central, es farà de manera repartida en les noves fases d’urbanització, això és, tant a les cantonades del parc, on hi ha previstos quatre grans gratacels, com al llarg del bulevard García Lorca, que ara està en fase de redisseny mitjançant un concurs de projectes.

La reducció en un terç de l’edificabilitat residencial al Grau, amb 2.550 habitatges previstos inicialment, suposarà que en siguen 765 menys, cosa que deixarà l’àmbit amb 1.700 habitatges. A canvi, el sector guanyarà espai d’ús terciari, molt sol·licitat en aquesta zona del front marítim, on s’han instal·lat nombroses empreses vinculades al sector de la innovació.

En total, la barreja d’usos es farà a costa d’eliminar 2.265 habitatges en els dos PAI, la qual cosa suposa guanyar, per a usos terciaris, una edificabilitat de 283.100 metres quadrats de sostre (188.000 al Parc Central i 94.300 al Grau), on no tindran cabuda hotels, va aclarir Sandra Gómez.