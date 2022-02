Les malalties professionals afecten més les treballadores valencianes

Les treballadores són més proclius a patir malalties professionals que els homes a la Comunitat Valenciana per estar més exposades a sectors econòmics intensius en mà d’obra que realitzen la seua funció amb moviments repetitius com la manipulació de fruites, la neteja o l’hostaleria, segons fonts de la patronal autonòmica CEV, que acaba de distribuir entre els seus associats el seu informe anual sobre aquesta qüestió amb les dades finals de 2021.

L’any passat es van tancar a l’autonomia 1.090 comunicats mèdics per aquesta mena de malalties, dels quals 611 van correspondre a dones i 479, a homes. Entre les dones, la xifra més elevada correspon a Alacant, província turística per antonomàsia, amb 292 casos, mentre que en els homes la pitjor dada l’aporta València, amb 224. Del total, la quantitat més elevada —1.033— pertany als danys causats per agents físics, entre els quals les postures forçades i els moviments repetitius són els més abundants. D’aquests 1.033 casos, 590 són de dones. Fonts de la CEV detallen que els danys solen afectar sobretot l’esquena i les monyiques i afigen que, encara que la construcció i la indústria, sectors més masculinitzats, comporten més desgast físic, són els serveis, en què abunden les dones, els que tenen un nombre més alt d’empleats i, per tant, de persones susceptibles de patir aquestes malalties.

Dades d’Espanya

Els 1.090 casos esmentats a la Comunitat Valenciana equivalen a un 13,1 % del total de l’Estat, on, en 2021, se’n van comptabilitzar 8.314. És un percentatge superior al pes laboral de l’autonomia, una situació que en la CEV expliquen pel fet que “no en totes les regions tenen, com ací, un sistema per a la comunicació de malalties. Per això n’ixen més”.

Les malalties professionals registrades amb comunicats mèdics tancats de 2021 es troben per davall de les que es van produir en l’exercici anterior, quan van ascendir a 1.198. En la patronal no tenien una explicació a aquell increment, sobretot si tenim en compte que 2020, amb els confinaments per la covid, va ser una etapa de menys moviment laboral, singularment en l’hostaleria.