Primera comunitat energètica local a Meliana

Meliana s’ha adherit a la creació de les comunitats energètiques locals (CEL), un dels instruments impulsats per les diferents administracions per a facilitar la transició energètica dels municipis cap a les energies sostenibles i la descarbonització dels pobles i de les ciutats. En el cas concret d’aquesta població de l’Horta Nord, ha sigut per mitjà de la Cooperativa Elèctrica de Meliana, entitat centenària i amb més de 2.000 socis, que ha fet una inversió d’uns 100.000 €, dels quals 44.531,48 € han sigut subvencionats per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

El president de la cooperativa, Ramón Ruiz, explica que “la nostra entitat aposta des de fa temps per les energies verdes i, de fet, des de fa anys, només subministrem als nostres socis energia, que comprem en el mercat majorista, produïda al 100 % per aquests sistemes de producció renovable, tal com s’especifica en les factures”. En aquesta línia de treball, des de fa uns anys, la cooperativa està mirant de fer un pas més i acostar la producció d’energia verda al nucli mateix de Meliana, on l’empresa social té la seua zona d’influència i la seua xarxa de distribució. Amb aquest objectiu, han començat a promoure la instal·lació de sostres solars per a l’autoconsum dels socis i, a més, “estem impulsant la creació de la primera comunitat energètica local del municipi”. Una tasca que s’està fent en col·laboració amb l’Ajuntament.

De fet, l’alcalde de Meliana, Josep Riera, explica que “en el seu moment ja vam decidir estimular la instal·lació de plaques fotovoltaiques entre el veïnat amb una bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) i, ara, hem decidit participar, juntament amb la cooperativa, en la creació de la primera CEL, amb el 10 % que ens permet la normativa”. La col·laboració s’ha plasmat en un conveni en el qual es fixa la cessió del sostre de la pista de bàsquet del poliesportiu municipal, durant 25 anys, per a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques que siguen necessàries. Com a contraprestació, l’Ajuntament rep el 10 % de l’energia generada per la planta per a les seues instal·lacions.

En concret, segons indica Ruiz, “s’han instal·lat 168 panells, de 465 W cada un, que produeixen una potència de 78,12 kW p. Ara, el 90 % de la producció restant s’oferirà a uns 70 habitatges que es troben a una distància inferior als 500 metres del centre de producció, tal com s’estableix en la normativa, principalment entre aquells que no disposen de sostre per a la ubicació de plaques pròpies o habitatges amb interés social”. El total de l’actuació suposarà una producció de 109,20 mW/h/any i comportarà un estalvi energètic d’uns 18.000 €/any i una reducció de les emissions a l’atmosfera d’unes 77 tones de CO₂/any, l’equivalent a 1.250 arbres plantats anualment.

Paral·lelament, com indica l’alcalde, “des de l’Ajuntament, estem impulsant el nostre propi programa d’implantació de l’energia fotovoltaica per a l’autoconsum en diferents edificis municipals”. Un programa que s’està desplegant en el marc del Pla Reacciona de la Diputació de València i la línia de subvencions de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia.