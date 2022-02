Puig considera raonable llevar la mascareta al carrer però la Generalitat la continuarà recomanant

“Per a nosaltres, la mascareta ha sigut un antídot fonamental per a superar aquesta crisi, un símbol efectiu en tot moment. Entenem que l’obligatorietat ja no pot ser exactament igual que en altres moments de més virulència de la pandèmia”. Davant de la decisió del Govern d’eliminar, a partir de la setmana que ve, l’obligatorietat de la mascareta al carrer i en exteriors, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat que la Generalitat Valenciana respectarà la decisió del Ministeri de Sanitat, ja que afectarà totes les comunitats autònomes, però la Conselleria de Sanitat continuarà recomanant que se’n faça ús, com ja va fer anteriorment quan es va eliminar, a fi de mantindre la prudència, ja que la pandèmia encara no ha acabat.

“Ara, la decisió que prendrà el Govern afecta l’obligatorietat a l’aire lliure. Nosaltres, quan ja es va prendre aquesta decisió, vam mantindre la recomanació de la mascareta i hi havia molts ciutadans que van continuar usant-la malgrat la no obligatorietat pel carrer”, ha recordat Puig en ser preguntat abans de la reunió interparlamentària socialista. El cap del Consell ha considerat raonable que es vagen llevant restriccions a mesura que evolucione la pandèmia, que, segons ha dit, està en una fase “clarament d’estabilització a la baixa dels contagis”, segons els paràmetres que s’avaluen a cada moment de cara a la presa de decisions, com són les xifres d’hospitalitzacions i la letalitat.

“A cada moment, cal prendre les decisions que siguen més raonables en funció de l’evolució de la pandèmia, les normes han d’anar adaptant-se a aquesta evolució i ara estem a la baixa. Des d’aquest punt de vista, és cert que hi ha algunes mesures que es poden anar reduint”, ha reiterat aquest divendres sobre l’ús de la mascareta al carrer i en exteriors.

“És cert que si dimarts es pren aquesta decisió, afectarà tots els territoris i continuarem amb la prudència quant a les mesures i amb la vacunació màxima”, ha afegit el president, que ha volgut recordar que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la seua visita aquest dijous a València, va destacar que la Comunitat Valenciana està al capdavant en la immunització contra la covid. “El fet que no siga obligatòria no vol dir que no se siga prudent, i cada u prendrà les seues decisions”, va afegir.

Passaport covid en la Comunitat Valenciana

Respecte al passaport covid, que algunes comunitats continuen eliminant (aquest divendres ho faran Aragó, Euskadi i Canàries), el cap del Consell considera que es mantindrà fins al 28 de febrer i “no hi haurà cap canvi sobre aquest tema”, perquè entén que ha donat “seguretat” i ha fomentat la vacunació de més de 130.000 persones que, abans de la seua entrada en vigor, no s’havien vacunat. “No hi haurà més mesures restrictives més enllà del que faça falta”, ha insistit Puig, que ha volgut alertar que, malgrat que la sisena onada està en fase descendent i “estem baixant la incidència, encara hi ha molta gent en hospitals i ucis i hi ha milers de contagiats. Per tant, no ha passat la pandèmia i, per això, cal continuar amb la prudència”.