Rayo-Betis i Athletic-València, les semifinals de la Copa del Rei

Rayo Vallecano-Betis i Athletic Club-València seran les semifinals de la Copa del Rei, després del sorteig celebrat a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, que ha tingut els cantants Alaska i Mario Vaquerizo com a mans innocents.

Els de Vallecas van aconseguir el seu bitllet històric per a les semifinals després de superar el Mallorca per 1-0. Per la seua banda, el València va guanyar el Cadis per 2-1, el Betis va golejar la Reial Societat 0-4 i l’Athletic Club va tindre la seua particular vendetta de la Supercopa d’Espanya i va eliminar el Reial Madrid per 1-0.

Després d’uns quarts a partit únic, les semifinals per a conéixer els dos equips que passaran a la gran final es disputaran amb anada i tornada. L’anada es jugarà el 9 de febrer, i la tornada, el 2 de març. La final tindrà lloc el 23 d’abril.

L’RFEF ha confirmat que, seguint les directrius de la UEFA, queda anul·lat el valor doble dels gols en camp contrari.