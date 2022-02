La reforma laboral acosta Compromís a Yolanda Díaz i genera crítiques internes

La posició de Compromís favorable a donar suport, al Congrés, a la reforma laboral que ha negociat amb patronal i sindicats la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, no és ni molt menys unànime en el si de la coalició.

Quasi un centenar de càrrecs i afiliats de Compromís havia reclamat, hores abans de la votació, al portaveu al Congrés, Joan Baldoví, que polsara el botó del ‘no’ a la reforma laboral, la convalidació de la qual va aconseguir ahir l’aval de la cambra sense el suport de la majoria de la investidura de Pedro Sánchez i amb Ciutadans en l’equació.

L’acostament de Compromís a la vicepresidenta del Govern, que té en la líder de la coalició i vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, una gran defensora, com es va veure el passat 23 de novembre en l’acte de l’Olympia sota el lema ‘Altres polítiques’, suscita rebuig, de manera transversal, en bona part de la coalició, ja que entre els signants del document hi ha el líder de la facció contrària a l’actual direcció de Més en el passat congrés, Àlex Ruiz, i simpatitzants del corrent Bloc i País.

Els qui van donar suport a Ruiz en l’últim congrés, el que va decidir canviar el nom del Bloc pel de Més, van superar, en aquell conclave, el 40 % de suports. Però hi ha, també, afiliats directament de Compromís i algun d’Iniciativa, el partit d’Oltra.

El comunicat, obert, amb la qual cosa encara pot rebre més suports, demanava al diputat Baldoví que reconsiderara el seu vot i mostrava la seua disconformitat amb el suport a la reforma laboral de PSOE i Unides Podem, ja que consideren que suposa un blanqueig de la reforma laboral del PP i, afigen, per això ha rebut el suport explícit de FAES, la CEOE, la Conferència Episcopal o l’exministra de Treball amb el PP Fátima Báñez, la presidenta del Santander, Ana Botín, així com Ciutadans.

En canvi, com defensa aquest sector de Compromís, tots els sindicats de classe, a excepció de CCOO i UGT (els majoritaris i d’implantació estatal), s’hi han posicionat en contra.

A més d’Àlex Ruiz, exalcalde de Bellreguard, afiliats que van acompanyar-lo en la seua candidatura com Artur Hernàndez o Consol Barberà, David Casanova o Jesús Broch d’Iniciativa o el responsable de comunicació de Bloc i País, Ricard Chulià, hi apareixen com a signants.

Els signants demanaven que no es done suport a la reforma, defensaven una modificació substancial d’aquesta i assenyalaven que en cas que el vot de Baldoví haguera sigut el decisiu, atés el resultat tan renyit de la votació, que s’haguera demanat, a canvi del suport, la condonació del deute il·legítim de la Generalitat.

SIGNANTS:

