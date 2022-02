Troben mort el veí de 78 anys desaparegut al Poble Nou de Benitatxell

La cerca d’Antonio L. C., el veí de 78 anys desaparegut al Poble Nou de Benitatxell, ha conclòs de la pitjor manera possible. Aquest matí, cap a les 11 hores, s’han esvaït totes les esperances de trobar-lo amb vida. Els efectius que participaven en la intensa cerca han trobat el seu cadàver en un abrupte barranc replet de canyes que hi ha prop d’on vivia. La Guàrdia Civil i els bombers han recuperat el cos, que ha sigut traslladat a Alacant perquè li practiquen l’autòpsia.

La família va denunciar la desaparició ahir en la caserna de la Guàrdia Civil de Xàbia. De seguida es va activar un gran operatiu de cerca, en el qual han participat la Guàrdia Civil, els bombers, la Policia Local del Poble Nou de Benitatxell i Protecció Civil, així com molts voluntaris. Antonio L. C. patia alzhèimer i ceguera parcial. No es tenien notícies d’ell des de divendres passat. La Guàrdia Civil havia efectuat vols amb l’helicòpter per la zona i també s’havien utilitzat drons. La unitat canina de la Guàrdia Civil, amb el gos Sira, també participava en el rastreig. El desenllaç ha sigut tristíssim. Cap a les 11 hores d’aquest matí s’ha localitzat el cadàver d’aquest veí.