Catorze mil quilòmetres a -19 Cº amb moto per a veure l’aurora boreal

Juan Carlos Martínez em demana parlar més tard quan arribe a l’hotel perquè se li està congelant la mà de subjectar el mòbil i nota que ja no pot parlar bé. És el que ocorre quan decideixes anar amb moto a cap Nord, el punt més septentrional d’Europa, situat a Noruega, i et trobes —com és lògic en aquesta època— una temperatura de -19 Cº. Però què és el que ha provocat que un empresari de cítrics d’Albal, en acabar la temporada, decidisca cometre la bogeria de recórrer 14.000 km en condicions extremes fins al cercle polar àrtic? Un somni i una passió.

“Soc un amant de les concentracions i els viatges extrems amb moto i la ruta al cap Nord és molt mítica, però per a fer-la a l’estiu, a l’hivern és una bogeria! Però volia recórrer la Lapònia finlandesa a la recerca d’un dels meus somnis, que és poder veure aquestes meravelloses llums en el cel, les aurores boreals, per a la qual cosa soc conscient que he de tindre un poc de sort, que no sempre apareixen quan u vol”, confessa.

Va ser el dijous 27 de gener quan Juan Carlos va abandonar la seua localitat, Albal, amb la idea de recórrer, en un mes, uns 14.000 km travessant països com França, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Dinamarca, Noruega i Finlàndia, i, una vegada arribat a cap Nord, tornar per Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Alemanya, França i finalment Espanya fins a arribar a Albal. Després d’una primera setmana de somni passant per capitals com París o Amsterdam, el cru hivern de la zona nord d’Europa està complicant molt el viatge. Tant és així que aquest divendres es van quedar atrapats a Strömsund, a Suècia, perquè els llevaneu no donaven l’abast. “Cada dia tenim una sorpresa: bateries que no arranquen al matí, les viseres del casc congelades, el tap de la gasolina que no obri... Vaig solucionant les coses com venen, ja que preparar alguna cosa per a aquestes temperatures és molt difícil”, confessa aquest veí d’Albal, que va vestit amb una granota tèrmica connectada a la bateria de la moto per a calfar-se, ja que la sensació tèrmica circulant és de -26 graus i ha hagut de posar claus en les rodes per a tindre més adherència, cosa que moltes vegades és impossible.

“El més important és tornar”

“Com a molt anem a 60-80 km/h. La sensació conduint per gel és sempre com que vas patinant, no hi ha sensació d’adherència, però quan fa uns dies que condueixes sobre ell li vas descobrint el truc, encara que sempre molt atent, ja que de tant en tant hi ha un esglai”, relata Juan Carlos, que reconeix que recórrer l’E-45 en aquesta època de l’any és una bogeria, “però és la meua bogeria. Poder veure aquests paisatges hivernals, aquests pantans gelats, la cara dels veïns d’aquests xicotets pobles quan em veuen arribar amb la moto i, finalment, poder aconseguir arribar al teu lloc somiat. Però, sempre, el més important és tornar”, ho diu conscient de la preocupació que alça entre les seues persones acostades. “Aquesta ruta li la dedique a les meues filles Luz i Gabriela, a la meua dona Mari Luz, a les quals estic sempre molt agraït per permetre’m i animar-me en totes les bogeries que em passen pel cap. També als meus pares, al meu amic Rafa, que està superant un càncer, i, com sempre en totes les meues aventures, va amb mi el meu germà, que és l’estrela que m’ajuda a superar-me cada dia i seguir avant”.

Tant la seua família com molts altres desconeguts estan seguint la ruta de Juan Carlos diàriament a través dels missatges que publica en les xarxes socials l’Ajuntament d’Albal, que estan tenint una gran repercussió.