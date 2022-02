Denuncien una festa ‘rave’ amb 100 persones en un paratge forestal de Bicorp

Al voltant d’un centenar de persones a bord d’autocaravanes han pres aquest cap de setmana una parcel·la rústica del paratge La Muela de Bicorp per a celebrar una multitudinària festa rave il·legal. Els participants hi van arribar divendres i aquest matí romanien acampats sota la vigilància de diverses patrulles de la Guàrdia Civil, que han estat custodiant el perímetre les 24 hores per a controlar l’esdeveniment i evitar l’entrada de més gent davant de la impossibilitat de desallotjar la concentració, atés el volum de persones.

Segons les fonts consultades per aquest diari, la música s’ha apagat hui de matí després de tres nits a un volum alt i s’esperava que els assistents se n’anaren al llarg d’aquest dilluns. Durant el cap de setmana, els agents de la Guàrdia Civil han procedit a denunciar diversos dels assistents, en aplicació de la Llei 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, per tinença i consum de drogues, així com per l’incompliment de la Llei de muntanyes, que impedeix acampar en la zona. D’altra banda, un ramader de Bicorp ha advertit que els gossos solts dels participants han provocat danys a la fauna salvatge i als ramats d’animals domèstics presents en el lloc, ja que han aparegut almenys dues cabres mortes en els voltants. A més, altres exemplars s’han despenyat fins al fons d’un avenc i s’ha hagut de procedir, aquest migdia, a rescatar-los. La rave s’ha celebrat en un enclavament forestal d’alt valor paisatgístic entre Bicorp i Ayora, prop del riu Fraile. Fonts municipals temen que s’hagen provocat més danys. “Se sentia música com si s’entrara dins d’una discoteca. Tenien un equip de so molt potent”, assenyala un ramader l’explotació del qual es troba a un quilòmetre del lloc de la festa il·legal. La convocatòria, difosa a través de les xarxes socials, ha atret assistents de diferents llocs i països europeus. Fa set anys, una acampada il·legal d’una comunitat hippy en terreny forestal de Bicorp ja va obligar a mobilitzar les autoritats i a aplicar-hi sancions davant del risc d’incendi.