Les noves dates de Cevisama disparen l’interés dels visitants

El canvi de dates de Cevisama, que finalment se celebrarà del 13 al 17 de juny en Fira València, ha rebut, segons fonts de l’organització, “una acollida excepcional per part dels visitants, especialment per part del visitant internacional”. L’ajornament de febrer a primavera, provocat per la pandèmia, ha despertat “l’interés de grans compradors de ceràmica i bany dels principals mercats europeus, però també dels Estats Units, el Canadà, Llatinoamèrica i països nòrdics, entre altres”.

En aquests moments, quan falten quatre mesos i mig per a celebrar-se, el certamen té confirmada l’assistència de 230 empreses de distribució dins de la seua campanya de convidats Cevisama Business Club. La xifra ja supera àmpliament la dels convidats en l’última convocatòria, que va tindre lloc en 2020, ja que la crisi sanitària va impedir celebrar Cevisama 2021.

Entre els grans distribuïdors que acudiran a Cevisama 2022 hi destaquen 20 grans grups de compra dels Estats Units, un dels mercats en els quals s’està posant més l’accent en la campanya, així com empreses referents del mercat europeu que ja han confirmat la seua participació en Cevisama: 40 alemanyes, 25 italianes i 15 franceses, entre altres. L’equip de Cevisama continua treballant per ampliar aquestes xifres i està col·laborant amb la Conselleria d’Economia i en concret amb l’Ivace per a la captació de compradors i prescriptores del Regne Unit, que enguany és país convidat i protagonitza els premis a la distribució Ivace Awards for Tile of Spain Promotion.

Des de l’organització del saló valencià se subratlla que “el sector ceràmic considera encertat que siga el Regne Unit el mercat objectiu de Cevisama 2022, no només per tractar-se d’una de les principals destinacions comercials per al sector, sinó també per la seua bona resposta en l’últim any, malgrat la situació derivada de la COVID-19 i de l’eixida de la Unió Europea”.

El Regne Unit és en l’actualitat la tercera destinació de les exportacions de Tile of Spain. Entre gener i novembre del passat 2021, les vendes al mercat britànic s’han incrementat un 24,7 % respecte al mateix període de 2020 fins a sumar compres per valor de més de 201,4 milions d’euros.

Els Ivace Awards for Tile of Spain Promotion reconeixeran 10 empreses importadores del Regne Unit, seleccionades per criteris com el nombre d’empleats, la facturació, els productes que importen o el grau d’implantació en el mercat. Els guardons s’entregaran en funció de cinc categories: premi a la personalització en projectes d’interiorisme, premi a l’expansió, premi a la trajectòria empresarial en el mercat del Regne Unit, premi a la fidelitat a la marca Tile of Spain i premi a la sostenibilitat.

Retard

El comité organitzador de Cevisama, la fira internacional de ceràmica i equipament de bany organitzada per Fira València, va aprovar el retard de l’edició d’enguany a conseqüència de “la negativa evolució de la pandèmia a tot el món”, segons va explicar la directora del certamen, Carmen Álvarez, que va puntualitzar que aquesta mesura es va adoptar perquè Cevisama “es desenvolupe de manera exitosa en termes de rendibilitat econòmica per als nostres clients i, per descomptat, amb les màximes garanties de seguretat i salut. En aquests moments, no sembla factible i doblarem els esforços perquè del 13 al 17 de juny tots els professionals celebren en Fira València el gran retrobament sectorial”, assegura.