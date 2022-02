Un nou partit polític naix a la Pobla de Vallbona

Quan Jaime Ruix va abandonar el partit Contigo al desembre, ja va avisar que no abandonaria la política i fins i tot ja va plantejar poder formar un partit d’àmbit local. Tal dit, tal fet. Dos mesos després, el jove regidor de la Pobla de Vallbona, hui en el grup dels no adscrits, ha assegurat que s’ha decidit per unanimitat començar a treballar a formar un partit local.

Segons afirma, “la nostra ideologia és la Pobla de Vallbona”. “Per a treballar pel nostre poble no fan falta sigles nacionals, perquè, al final, el més important són les persones, el sentit comú i les ganes de fer les coses bé”, ha assenyalat Ruix en una publicació en xarxes socials. De fet, la decisió d’abandonar el partit va tindre a veure precisament amb el fet que Contigo tenia un abast nacional, mentre que el treball d’aquest regidor estava bolcat “al 100 % en el municipi i no té sentit formar part d’un partit a escala nacional”. Amb Ruix, van deixar l’agrupació tot el seu equip i bona part dels militants locals. “La gent ens va votar a nosaltres i no a una marca, no volíem continuar supeditats a una ideologia nacional”, va assenyalar aleshores en el seu comiat. En el vídeo publicat per a explicar aquesta nova formació assegura que en les pròximes setmanes s’informarà del nom i el color del partit i de la gent que el compondrà. Amics i amigues, Me fa molta il·lusió informar-vos de la següent notícia. Després d’haver valorat totes les... Posted by Jaime Ruix Serra on Sunday, February 6, 2022 Contigo va obtindre a la Pobla de Vallbona uns 600 vots, que li van valdre la regidoria que fins ara ostentava Ruix. Ha insistit que no hi ha hagut “cap conflicte” amb el partit i l’agrupació de la Pobla se suma, així, al rastre de baixes que s’han produït en els últims mesos.