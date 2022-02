La nova síndica de Compromís debuta amb l’exigència d’avançar en els acords del Botànic

Papi Robles, la nova síndica de Compromís, debutarà aquest dijous en la sessió de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, en el primer ple del nou període de sessions. L’última sessió plenària es remunta a l’aprovació dels pressupostos de 2022 abans del Nadal.

Dijous està prevista la sessió de control en la qual els grups pregunten al cap del Consell. I en la qüestió registrada per Compromís es fa esment a l’acord que les forces del Botànic, PSPV, Compromís i Unides Podem, van signar en 2019 per a garantir la governabilitat a la Comunitat Valenciana, una segona edició de l’acord al qual van arribar en 2015.

Robles assenyala que falta un any i poc per a completar la legislatura i pregunta quin és el full de ruta del Consell per a desenvolupar totes les mesures pendents que estan previstes en el pacte i continuar millorant la vida dels valencians. Compromís té en l’agenda qüestions rellevants com la llei de la taxa turística o algunes relacionades amb el medi ambient, però la pregunta és més general i no tracta qüestions concretes.

Robles afig que el Botànic s’ha consolidat com un instrument de govern en equip que busca ampliar drets i millorar la qualitat de vida de la ciutadania davant d’una dreta que només ofereix tornar a un passat de corrupció, retallades i odi.