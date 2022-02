La pressió en l’UCI de Gandia per covid continua a la baixa

Un total de 52 persones segueixen ingressades a l’Hospital Francesc de Borja de Gandia contagiades de covid. Encara que les xifres generals continuen més o menys en la mateixa tendència de les últimes setmanes, la baixada de la corba que s’està registrant en les últimes actualitzacions ja comença també a traslladar-se al centre hospitalari. On més s’està notant aquest efecte és en l’UCI. El departament on són traslladats els i les pacients amb un quadre més complicat de covid ha vist reduïda la xifra en les últimes jornades. Actualment, segons les dades que ofereix diàriament el Centre de Salut Pública de Gandia, hi ha 5 persones sent ateses en la unitat de crítics.

D’altra banda, en planta hi ha, en aquests moments, 47 persones. En aquest cas, encara es pot concretar més, ja que, d’aquests, 30 pacients estan ingressats per efectes directes de la covid, mentre que els altres 17 van accedir al centre per altres patologies i van donar positiu per covid en els tests que se’ls realitza una vegada són hospitalitzats.