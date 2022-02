La qualitat de l’aire millora en les principals ciutats de la Comunitat Valenciana

La qualitat de l’aire ha millorat en les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, amb una reducció “important” de contaminants al llarg de 2021 a València, Gandia, Alacant, Castelló de la Plana i Elx. Així es desprén de l’estudi elaborat per l’associació ciutadana Observatori de la Sostenibilitat, del qual s’ha fet ressò la Generalitat.

“L’informe situa la Comunitat Valenciana al capdavant en matèria de lluita contra la contaminació atmosfèrica urbana, d’acord amb les dades preses durant la reactivació econòmica i de mobilitat, després de les restriccions de la crisi sanitària de la covid-19”, ha valorat l’Administració.

En concret, detalla que la investigació analitza i compara l’evolució dels principals contaminants atmosfèrics. Concretament, avalua els nivells de diòxid de nitrogen, així com les xicotetes partícules sòlides o líquides que es distribueixen en l’aire com poden ser pols, cendres o pol·len, entre altres, o aquelles que resulten de la combustió d’automòbils, camions, cremes agrícoles.

En relació amb el diòxid de nitrogen, Gandia, Castelló de la Plana, València i Alacant se situen entre les deu ciutats que més han millorat la qualitat de l’aire. Destaca la millora observada a Gandia, que se situa com la segona ciutat espanyola amb una major reducció, i València, al capdavant entre les grans ciutats, amb una reducció del 15 % respecte al 2020.

Pel que fa a les xicotetes partícules sòlides o líquides, València registra una reducció del 27 % que la converteix en la segona ciutat amb una major millora. Elda i Torrevieja també es posicionen entre les 15 millors per a aquest paràmetre. Una pauta similar s’observa per a les partícules que resulten de la combustió, on de nou València, Torrevieja i Elda es troben entre les deu ciutats líders en la baixada d’aquest indicador.